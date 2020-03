Virbac : résultat opérationnel courant 2018 en croissance de +13,4%

Résultat opérationnel courant 2019 en forte croissance

CHIFFRES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE

en millions € 2019 2018 Évolution 2019/2018 Chiffre d’affaires 938,3 868,9 +8,0% Évolution à taux de change constants +6,6% Évolution à taux de change et périmètre constants 1 +6,6% Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions 2 122,4 88,1 +39,0% en % du CA

en % du CA à taux constants 13,0%

13,1% 10,1% Amortissement des actifs incorporels d’acquisitions 15,0 15,0 Résultat opérationnel courant 107,4 73,0 +47,1% Charges et produits non récurrents 9,4 8,0 Résultat opérationnel 98,0 65,0 +50,7% Résultat net courant 3 63,4 31,5 +101,5% Résultat net consolidé 54,4 21,0 +159,3% Dont résultat net - Part du Groupe 51,6 20,1 Capitaux propres - Part du Groupe 517,8 460,3 +12,5% Endettement net 4 368,4 426,1 -13,5% Cash-flow opérationnel avant intérêts et impôt 5 156,5 119,3 +31,2%

1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent.

2 Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions reflète le résultat courant retraité de l’impact des dotations aux amortissements des actifs incorporels issus des opérations d’acquisitions.

3 Le résultat net courant correspond au résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents (9,4 millions €), de l’impôt non courant (-0,5 millions €).

4 L’endettement net correspond aux passifs financiers courants (120,6 millions €) et non courants (306,9 millions €) ainsi qu'à l'obligation locative liée à l'application d'IFRS 16 (34,7 millions €), minorés de la trésorerie et équivalents de trésorerie (93,7 millions €) tels que publiés dans l’état de la situation financière.

5 Le cash-flow opérationnel correspond au résultat opérationnel (98,0 millions €) retraité des éléments n’ayant pas d’impact en trésorerie et des impacts liés aux cessions. Sont ainsi retraités les amortissements et dépréciations des immobilisations (64,3 millions €), les provisions pour risques et charges (-2,7 millions €), les provisions liées aux avantages du personnel (-2,0 millions €), les autres charges et produits sans impact trésorerie (1,4 millions €), et les impacts des cessions (-2,5 millions €).

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 « Contrats de location » depuis le 1er janvier 2019 en optant pour la méthode de transition rétrospective simplifiée. Certains postes de l’état du résultat ont été impactés par la mise en application d’IFRS 16 notamment les « Charges externes », par l’annulation d’une charge de loyer (11,3 millions €), les « Dépréciations et provisions », par l’amortissement de la période du droit d’utilisation (10,5 millions €) et les « Produits et charges financiers », par la reconnaissance d’une charge d’intérêts sur les obligations locatives (1,4 million €).

Les comptes ont été audités, le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Ils sont disponibles sur le site corporate.virbac.com, à l’instar de la présentation détaillée des résultats annuels.

Grâce à la mobilisation constante des équipes Virbac pour la santé animale, nous observons un chiffre d’affaires annuel de 938,3 millions €, en progression par rapport à 2018 de +8,0% à taux de change réels et de +6,6% à taux constants. Sur le plan géographique, toutes nos zones à l’exception de la zone Pacifique contribuent à une croissance soutenue en comparaison de la même période de 2018. Les États-Unis progressent de +18,8% à taux réels (+13,6% à taux de change constants soit environ +7% hors effet de base favorable lié au déstockage dans la distribution observé au premier semestre 2018). En dehors des États-Unis, nous constatons une solide croissance de +6,2%, soit +5,5% à taux constants. En Europe nous progressons de +5,2% à changes constants, portés par les performances notamment de l’Europe du Nord, de la France et de l’Espagne. En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de +5,7% (+4,0% à taux de change constants). Notre croissance a été très soutenue en Chine et au Japon, tandis que l’Inde bénéficie d’une croissance plus modérée; en revanche, suite à une sécheresse très forte et à un épisode de feux sans précédents, l’Australie pâtit d’une fin d’année en retrait en comparaison de 2018. En Amérique latine, notre activité progresse de +9,3% à taux réels (+7,6% à taux de change constants), grâce à la forte contribution du Brésil, du Mexique et du Chili.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 122,4 millions €, en forte progression par rapport à 2018 (88,1 millions €). Il bénéficie des bonnes performances dans l’ensemble des zones, notamment aux États-Unis, et en Europe. Par ailleurs, la bonne maîtrise des coûts et une meilleure absorption des frais fixes ont également contribué à améliorer notre marge opérationnelle sur la période. Enfin, notre résultat est favorablement impacté par la comptabilisation d’éléments exceptionnels tels que le résultat de cession des locaux administratifs de la filiale américaine à hauteur de 1,1 millions €, et l’impact positif de l’application d’un avenant au régime de retraite à prestations définies des membres du directoire à hauteur de 3,4 millions €, éléments déjà comptabilisés à fin juin 2019. Hors ces éléments exceptionnels, notre ratio de profitabilité sur chiffre d’affaires progresse de +2,5 points par rapport à fin décembre 2018, fruit de l’excellente orientation de l’activité sur l’année, de l’exécution opérationnelle de la stratégie de compétitivité, et dans une moindre mesure de l’effet de base favorable aux États-Unis.

Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l’impôt non courant) s’établit à 63,4 millions €, en progression de 101,5% par rapport à 2018. Cette amélioration du résultat net courant s’explique par la croissance de l’activité, une bonne maîtrise des coûts, la reconnaissance de quelques éléments exceptionnels, ainsi que par un effet impact de change favorable entre 2018 et 2019, essentiellement sur le peso Chilien. L’impact de change sur cette devise est en effet négatif sur 2019, mais moins négatif qu’il ne l’avait été en 2018.

Le résultat net – Part du Groupe s’établit à 51,6 millions €, soit une forte hausse par rapport à l’année précédente (20,1 millions €), tiré par la performance opérationnelle et les éléments partagés plus haut. À noter que le résultat net de la période est impacté par une dépréciation des actifs du vaccin leishmaniose, pour un montant net de 7,2 millions € comptabilisé au premier semestre 2019. En contrepartie, le résultat bénéficie de l’impact positif lié à une dépréciation de la créance d’impôt différé relative aux pertes fiscales de la filiale américaine en nette diminution en 2019 (2,0 millions €) en comparaison du montant déprécié en 2018 à la même période (4,6 millions €).

Sur le plan financier, notre endettement net se situe à 368,4 millions €, en baisse de 57,7 millions € par rapport au 31 décembre 2018 à taux réels, et de 87,7 millions € à taux et périmètre constants (c’est-à-dire hors impact IFRS 16). L’absence de versement de dividendes par Virbac SA au titre du résultat 2018 et un strict contrôle du besoin en fonds de roulement et des investissements ont contribué au désendettement. Nous respectons ainsi le ratio financier (Endettement net/Ebitda), qui ressort à 2,29 (hors impact IFRS 16, ce ratio serait de 2,22) versus 3,75 qui était la limite maximale fixée à fin décembre 2019 dans le cadre du covenant financier.

Perspectives (hors impact possible Covid-19)

Entre le 20 décembre 2019, date à laquelle nous avons communiqué les perspectives 2020 reportées ci-dessous, et la présente communication, est survenue la crise sanitaire du coronavirus. La situation est extrêmement évolutive, partout dans le monde, et à ce stade il est très difficile d’anticiper ce que pourront être les impacts d'ici la fin de l'année. Nous travaillons sur des plans de contingence et avons mis en place des mesures pour nos collaborateurs, et également pour répondre au mieux aux besoins de nos clients.

En 2020, nous anticipons, à taux et périmètre constants, une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 4% et 6% et une progression du ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» d’environ 0,5 point par rapport à 2019 (soit 1 point hors éléments exceptionnels comptabilisés en 2019).

Sur le plan financier, le strict contrôle des capitaux engagés devrait permettre de poursuivre le désendettement qui devrait se situer autour de 60 millions € à taux constants sur l’année.

PRÉSENTATION ANALYSTES – VIRBAC

Nous tiendrons une réunion analystes (webcast audio+slides) le mardi 17 mars 2020 à 14h15 (heure de Paris – CET).

Informations pour les participants

Lien d’accès au webcast : https://bit.ly/387F3Kv

Ce lien d’accès est disponible sur le site corporate.virbac.com, rubrique « communiqués financiers ». Il permet aux participants d’accéder au webcast en direct et/ou en archive.

Vous pourrez poser vos questions via le chat durant la session, ou nous adresser vos questions si besoin via notre adresse mail : finances@virbac.com.

