Virbac : suspend ses perspectives pour 2020 en raison de la crise du coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--En raison de la crise sanitaire du coronavirus, le laboratoire vétérinaire Virbac a annoncé mercredi la suspension de ses perspectives pour 2020, année où il ne versera pas de dividendes.

"Nous anticipons à ce stade un repli de notre activité et de notre rentabilité au deuxième trimestre 2020, et très probablement également sur l'année 2020", a souligné Virbac dans un communiqué. "Pour autant, en raison des incertitudes liées au nombre de pays touchés par les mesures de confinement, à la magnitude des impacts de ces mesures sur notre activité, à la durée de la progression de l'épidémie et donc à la durée des périodes de confinement, il ne nous est pas possible, à ce jour, d'évaluer précisément l'ampleur du repli de notre activité sur l'ensemble de l'année", a ajouté le groupe.

"Nous prévoyons un ralentissement de notre activité commerciale durant les périodes de confinement, même si la situation devrait être contrastée entre segments", d'activité a averti le laboratoire vétérinaire.

"Dans de nombreux pays, nos représentants commerciaux sont confinés chez eux, en contact moins fréquents avec les cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie. Celles-ci ont une activité réduite ou bien ne reçoivent que sur rendez-vous et pour des interventions importantes et urgentes. Au global, l'activité animaux de production pourrait être moins impactée", a expliqué Virbac.

"Outre les mesures de gel de dépenses et d'investissements que nous avons initiées, les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises et le non versement de dividendes en 2020, nous disposons d'atouts pour faire face à cette crise, notamment une structure financière solide, aucune échéance de remboursement de dette significative sur 2020, une capacité de tirage sur nos lignes de crédit qui reste importante (environ 250 millions d'euros), et une trésorerie positive à fin mars d'environ 50 millions d'euros", a indiqué Virbac.

"Grâce à notre activité très diversifiée, notre implantation partout dans le monde (33 filiales et présence dans plus de 100 pays à travers des distributeurs), à nos équipes extrêmement engagées et solidaires, et à la stabilité de notre actionnariat, nous restons très confiants dans l'avenir", a souligné le groupe.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Virbac s'est inscrit à 247,7 millions d'euros, en hausse de 13,9% par rapport à la période correspondante de 2019. A parités constantes, la croissance est ressortie à 14,3% portée par l'Europe et les Etats-Unis, "avec cependant un effet très positif lié à des anticipations d'achats liées au Covid-19 d'une part, et d'autre part à des hausses tarifaires aux Etats-Unis".

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire