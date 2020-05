Virbac : un mal pour un bien

Mais pour être franc, cette opération sonne comme un échec pour l'entreprise, qui avait acquis la marque il y a cinq ans. Virbac a limité les dégâts en obtenant 400 M$ de MSD Santé Animale, après avoir payé 410 M$ à Eli Lilly en 2015 pour récupérer Sentinel. Plus que limité les dégâts si l'on en croit l'analyste de Jefferies, James Vane-Tempest, qui souligne que les multiples de valorisation de la revente sont plus élevés que ceux de l'acquisition. A l'époque, la franchise Sentinel générait entre 90 et 100 M$ de ventes annuelles, contre 70 M$ en 2019 (en 55 M$ en vue cette année). C'est déjà ça.

Virbac réduit donc la voilure aux Etats-Unis, même si le groupe continuera à assurer la production de l'offre Sentinel pour 10 ans. Sentinel représentait environ 42% des revenus de l'entreprise des Alpes-Maritimes outre-Atlantique. La structure commerciale restera à peu près inchangée, signe selon Vane-Tempest que Virbac n'a pas tiré une croix sur le marché américain.

Mais le plus important au printemps 2020, c'est que la cession supprime certaines craintes sur la liquidité. La dette nette de l'entreprise à fin 2019 ressortait à 334 M€. La transaction devrait lui permettre de se retrouver en position excédentaire.

Virbac est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.