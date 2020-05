Virbac : vers une cession de Sentinel aux Etats-Unis

13/05/2020 | 08:08

Virbac annonce la signature d'un accord avec MSD Santé Animale, une division de Merck & Co, en vue de la cession de produits vétérinaires, actuellement commercialisés par Virbac aux États-Unis sous la marque Sentinel.



Cette cession se ferait pour un prix total de 400 millions de dollars en numéraire, et sous réserve des ajustements post-clôture usuels pour ce type d'opération. Ces actifs avaient été acquis début 2015 auprès d'Eli Lilly.



La finalisation de cette transaction est subordonnée à l'approbation de la Federal trade commission et à la satisfaction des conditions de clôture habituelles. L'accord devrait être conclu d'ici le milieu de l'année 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.