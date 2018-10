Virbac : Oddo BHF confirme son conseil 'achat'

12/10/2018 | 10:04

L'analyste Oddo BHF annonce ce vendredi confirmer son opinion 'achat', récemment relevée, sur le titre Virbac, après un chiffre d'affaires réalisé au titre du troisième trimestre 'conforme et encourageant, aux USA notamment'.



'Cette publication nous donne une impression générale positive (amélioration du momentum) même si les effets de base aident (T3 2017: -10,9% en données publiées). En tout cas, les USA, zone en difficulté et faisant l'objet de l'attention du marché enregistrent une amélioration, et c'est presque l'essentiel, mais le reste du monde se comporte très solidement d'autant que les effets devises diminuent. Si la visibilité revenait plus nettement sur les USA, le groupe pourrait fournir un timing sur l'objectif de retour à une MOP de 15%, ce qui serait à lire comme le signal de la fin quasiment définitive des difficultés aux USA, à notre sens', retient Oddo BHF.



Le broker confirme également son objectif de cours sur Virbac, de 147 euros.





