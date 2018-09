Virbac : Oddo BHF passe à 'achat'

18/09/2018 | 11:36

Oddo BHF relève sa recommandation sur Virbac de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 120 à 147 euros, dans le sillage d'une modification de notre séquence de prévisions opérationnelles pour le groupe de santé animale.



'Virbac fait partie de ces sociétés qui ont accumulé de nombreuses difficultés depuis plusieurs années, et à l'occasion de leur publication semestrielle présentent des éléments d'inflexion', juge l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études souligne que le niveau de résultat et de marge ressort au-dessus de son attente (10,5% au lieu de 9,3% attendu), malgré un effet de changes négatif, et que le groupe revoit en hausse sa prévision annuelle de marge d'EBIT ajusté.



