Visa : Les acheteurs reviennent

Cours d'entrée : 208$ | Objectif : 216$ | Stop : 205$ | Seuil d'invalidation : 215$ | Potentiel : 3.85% La valeur Visa a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 208 $ pour viser les 216 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 37% à l'horizon 2022.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 180.93 USD.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 34.39 et 29.44 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

