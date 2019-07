Tez Financial Services et Green Girls Organization ont été sélectionnées comme lauréates de l'Initiative Visa Everywhere : Women's Global Edition après une recherche à l'échelle mondiale

Deux des meilleures femmes entrepreneurs qui ont participé aux challenges FinTech et Impact social ont reçu 100 000 USD chacune et un accès au réseau de Visa pour développer leurs entreprises.

Visa (NYSE : V) a hébergé récemment l'Initiative Visa Everywhere (IVE) : Women’s Global Edition, marquant la première fois où le programme a porté son attention sur des entreprises du monde entier comptant au moins une femme fondatrice ou co-fondatrice qui changent le monde en trouvant des solutions à des défis commerciaux et sociaux.

Chris Curtin, Senior Vice President, Chief Brand & Innovation Marketing Officer, Visa Inc. (left) and Marianne Mwaniki, Senior Vice President, Social Impact, Visa Inc. (right) present FinTech Challenge winner Tez Financial Services to Naureen Hyat, Co-Founder & Business Head (center). (Photo: Business Wire)

La nouvelle compétition mondiale a mis en avant les millions de leaders féminines sous-représentées qui exercent un impact commercial et social, en leur donnant comme tâche de résoudre un challenge FinTech et – pour la toute première fois – un challenge d'impact social pour courir la chance de gagner 100 000 USD par challenge ainsi qu'un mentorat, un accès aux produits et aux programmes Visa, et une exposition à des participants clés de l'écosystème commercial. Près de 1 300 femmes ont présenté leur candidature pour participer au programme.

Juste avant le coup d'envoi de la FIFA Women’s World Cup France 2019™, 12 finalistes de six régions ont pitché leurs solutions innovantes à un groupe de juges. Deux finalistes, Tez Financial Services du Pakistan, représentée par sa co-fondatrice et directrice, Naureen Hyat, et Green Girls Organization du Cameroun, représentée par sa fondatrice, Monique Ntumngia, ont été sélectionnées comme lauréates des challenges FinTech et Impact social, respectivement.

« À l'heure où le taux d'entrepreneuriat féminin continue de croître à l'échelle mondiale, Visa donne une voix à la force collective des femmes qui exercent un impact sur l'économie mondiale, faisant tourner la roue de l'innovation de bas en haut – et nous allons continuer de le faire par le biais d'investissements et de partenariats permettant aux entreprises fondées par des femmes de prospérer », a déclaré Marianne Mwaniki, première vice-présidente de l'Impact social chez Visa. « Toutes les finalistes de cette Initiative Visa Everywhere mondiale témoignent de la façon dont des entreprises diverses détenues par des femmes peuvent croître, stimulant les économies de communautés du monde entier, et nous voulons leur fournir une plateforme leur permettant de créer des liens et des opportunités pour réussir. »

La Women’s Global Edition est une extension du programme IVE établi et reflète l'engagement de Visa à investir dans des femmes chefs d’entreprises. Depuis la création de l'IVE en 2015, plus de 6 000 startups ont participé à 24 programmes d'innovation et ont levé collectivement plus de 2,5 milliards USD de financement. Cette année, Visa a étendu la compétition pour inclure un challenge mondial permettant aux entreprises comptant au moins une fondatrice de soumettre des solutions qui relèvent les vastes défis sociétaux et commerciaux auxquels sont confrontés les paysages de l'impact social.

La compétition FinTech a mesuré la façon dont les candidates ont tiré parti de la capacité unique de leurs entreprises pour résoudre ou transformer les expériences de paiement des consommateurs et/ou des commerces au niveau local, régional ou mondial. La société lauréate FinTech, Tez Financial Services du Pakistan, représentée par Naureen Hyat, première institution financière entièrement numérique du Pakistan, fournit des services financiers fluides aux personnes non-desservies et sous-desservies par des banques via une application smartphone.

« L'Initiative Visa Everywhere a été une occasion remarquable pour Tez, pour le Pakistan et pour notre cause d'améliorer l'inclusion financière », a déclaré Naureen Hyat, co-fondatrice et directrice de Tez Financial Services. « Elle a servi de moteur de croissance tout en nous permettant de tirer parti de la connectivité et des nombreux partenaires de Visa. Je suis honorée d'appartenir à un groupe aussi dynamique de femmes chefs d’entreprise. Toutes ces finalistes ont déjà accompli beaucoup – je me réjouis à l'idée de continuer à observer notre croissance collective au-delà de cette compétition. »

Le challenge Impact social a recherché des entreprises dirigées par des femmes du monde entier qui génèrent des moyens d'existence durables et inclusifs et renforcent leurs économies locales ou régionales. La lauréate de l'Impact social, Green Girls Organization du Cameroun, représentée par Monique Ntumngia, est une organisation non-gouvernementale qui apprend aux femmes et aux filles à récolter et créer une énergie renouvelable provenant du soleil et des déchets biologiques.

« Cette opportunité permettra à Green Girls d'atteindre un plus grand nombre de femmes et de filles et d'étendre notre empreinte pour fournir une énergie renouvelable », a confié Monique Ntumngia, fondatrice de la Green Girls Organization. « Le réseau et le soutien de Visa aideront mon organisation à évoluer tout en fournissant à un certain nombre de communautés rurales africaines des sources d'énergie durables provenant du soleil et des déchets biologiques – propageant ainsi leur impact. »

Outre Green Girls et Tez, les femmes entrepreneurs suivantes ont rivalisé pour les deux premiers prix :

Finalistes FinTech :

WeCashUp de France, représentée par Annicelle Kungne, est la plus importante passerelle de paiement panafricaine qui permet aux entreprises de commerce en ligne d'accepter l'argent mobile, des espèces et des cartes en ligne dans 36 pays africains.

Papaya Global d'Europe, représentée par Eynat Guez, est une plateforme SaaS qui prend en charge la gestion intégrale des effectifs (paie, PEO, et gestion des contractants) ainsi que les prestations et une solution de paiements transfrontaliers complète dans plus de 100 pays.

DinDin d'Amérique latine, représentée par Stéphanie Fleury, fournit des services financiers de base aux particuliers et aux entreprises non-desservis et sous-desservis par des banques au Brésil, via ses plateformes API et de services bancaires en ligne basés Web et application. Son objectif est de promouvoir l'inclusion financière de plus de 115 millions de personnes via son écosystème financier B2B2C.

PoshVine d'Asie-Pacifique, représentée par Garima Satija, aide les établissements de services financiers à augmenter la fidélisation et la part des dépenses grâce à une administration contextuelle et personnalisée des avantages et des récompenses. La société élabore un programme de fidélisation de coalition via son réseau de plus de 15 000 marchands partenaires permettant aux utilisateurs de gagner et d'échanger facilement des points en utilisant des cartes de débit ou de crédit liées.

Alloy d'Amérique du Nord, représentée par Laura Spiekerman, fournit une prise de décision en temps réel en matière d'identité et de risque, y compris des contrôles anti-fraude et KYC (Connaître son client)/AML (Anti-blanchiment d’argent).

Finalistes de l'Impact social :

Isahit de France, représentée par Isabelle Mashola, est une plateforme socialement responsable et intelligente innovante qui connecte les travailleurs dans des pays africains défavorisés sur le plan socio-économique à des sociétés françaises qui cherchent à externaliser leurs activités numériques.

Grow.ly d'Europe, représentée par Mireia Badia, est une plateforme de prêt P2B qui connecte les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont besoin de prêts à des investisseurs qui souhaitent obtenir un meilleur rendement de leurs économies. Grow.ly aide les PME espagnoles à croître et à se développer, à réduire leur dépendance vis à vis des banques, et à accéder à un financement et stimuler leur croissance et leur développement.

Mujeres Del Pacífico d'Amérique latine, représentée par Fernanda Vicente, est l'une des plus grandes communautés d'entrepreneurs d'Amérique latine. La société a travaillé avec plus de 15 000 entrepreneurs dans divers pays et diverses industries, en les soutenant, en les connectant et en les formant.

Zigway d'Asie-Pacifique, représentée par Miranda Phua, aide les familles à faibles revenus à se libérer de leurs dettes avec une application mobile permettant d'accéder à des « nano prêts » peu coûteux et flexibles via des téléphones portables utilisant un processus entièrement automatisé.

NeedsList d'Amérique du Nord, représentée par Amanda Levinson, est un registre des besoins en temps réel pour les interventions d'urgence. Le marché ouvert de NeedsList augmente la résilience, la transparence et la collaboration des communautés en cas de crise en assurant le suivi et en prédisant les besoins en temps réel avant, durant et après une catastrophe.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous sur tout type d’appareil et partout. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

