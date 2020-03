VISA : le coronavirus pèsera sur sa croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une semaine après Mastercard, Visa a abaissé ses objectifs en raison de l’impact du coronavirus sur les voyages transfrontaliers. Il met également lui aussi en cause l'e-commerce transfrontalier, qui a souffert en Asie. Le spécialiste des paiements s’attend à ce que la croissance des revenus au deuxième trimestre, clos fin mars, soit amputée de 2,5 à 3,5 points, alors qu’il visait une progression entre 10% et 15% à taux de change constants." Compte tenu de l'incertitude qui entoure l'ampleur, la durée et la portée géographique de l'impact du coronavirus, nous actualiserons nos perspectives pour les prochains trimestres et l'exercice fiscal complet 2020 lors de notre conférence téléphonique pour les résultats du deuxième trimestre en avril ", a précisé Visa.