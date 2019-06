Visa : Animation, son et vibration – Comment Visa renforce la confiance des consommateurs dans un monde des paiements en pleine évolution

La suite d’éléments de branding sensoriel de Visa arrive dans plus d’un million de points de vente

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui l’adoption au niveau mondial, de sa suite de branding sensoriel dans 25 pays, par le biais de plus d’une douzaine de nouveaux partenariats. La suite se compose d’indices de marque sonores, animés et haptiques qui se produisent lors d’une transaction de paiement par carte Visa. Dans un monde numérique qui laisse de plus en plus la part aux commandes vocales, aux appareils en réseau, et aux environnements de vente au détail, automatisés, les indices de branding sensoriel de Visa offrent de nouvelles façons d’améliorer l’expérience client et de communiquer la confiance et la sécurité que représente la marque Visa.

Visa a été la première marque majeure de paiements, à lancer le branding multisensoriel, qui comportait des expressions de sa marque via de l’animation, du son et des vibrations haptiques. Après un processus détaillé de création et de sélection faisant intervenir des groupes de réflexion et des éliminatoires, Visa a abouti à un seul son « énergique » et « optimiste », accompagné d’une animation et d’une vibration haptique complémentaires. Depuis lors, Visa a forgé des partenariats avec diverses sociétés à travers le monde, pour déployer le branding sensoriel, faisant en sorte que de plus en plus de consommateurs obtiennent la confiance qu’ils désirent lorsqu’ils effectuent un paiement.

Avec la croissance de l’IdO et les attentes des consommateurs en pleine évolution, la suite de branding sensoriel de Visa prend vie de manière stratégique au niveau mondial. Quelques exemples :

Premières expériences sur mobile : Appli de marché Carousell à Singapour Appli de paiement Monyx Wallet de Nayax 11 applis de portefeuille mobile d’émetteurs, dans toute la région Amérique latine

Les plus grandes scènes dans le sport : Dans les stades de France où se joue la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019™ À l’Oracle Park, stade des San Francisco Giants

Partenariats avec des entreprises renommées dans le domaine de la technologie et de la vente au détail : Fournisseurs de terminaux de point de vente (PDV) qui offrent leur technologie directement aux commerçants, notamment Aurus, Equinox Payments (Amérique du Nord), Pax (Amérique du Nord et Asie), Poynt (San Francisco), IBA (Russie), VisaNet (Uruguay) Plateforme de traitement de paiements TSYS Genius First Data à Singapour Xpress-pay, solution flexible de paiement électronique, de premier plan, destinée aux petites et moyennes entreprises Payscout, fournisseur mondial de traitement de paiements, doté d’une plateforme autorisant les transactions dans des environnements immersifs Ziosk, solution de commande et de paiement à la table de restaurant, à la demande, déployée au sein de restaurants décontractés, tels que Olive Garden, Yard House, Chili’s, Red Robin, Outback et TGI Friday’s



« Alors que les consommateurs continuent de changer les lieux et les modalités de paiement à travers le monde, l’intégralité de l’expérience client doit elle aussi évoluer de façon à intégrer la confiance dès le départ », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing et des communications, de Visa. « Donner une plus grande dimensionnalité à notre marque, et faire en sorte que nos clients voient, entendent et ressentent Visa lorsqu’ils effectuent un paiement, est un ingrédient essentiel à l’heure où le point de vente physique fait place à des environnements numériques de plus en plus nombreux. Les indices de branding sensoriel nous offrent un moyen d’exprimer que la promesse de notre marque : rapidité, sécurité, fiabilité et confiance, est toujours derrière chaque transaction. »

Afin de mesurer l’impact du branding sensoriel sur l’expérience des consommateurs, une enquête auprès d’un échantillon de commerçants de la baie de San Francisco1 utilisant des terminaux POYNT a récemment été réalisée. L’enquête consuite à l’intérieur des boutiques a révélé que les consommateurs ayant eu l’expérience du branding sensoriel étaient 12 % plus susceptibles de dire que le commerçant avait leur sécurité à cœur. De même, les perceptions positives de la marque Visa ont augmenté de 14 %, comparé aux consommateurs non exposés à l’expérience du branding sensoriel au PDV ; le souvenir du logo Visa augmentant lui aussi.

Réaction et soutien des partenaires concernant le branding sensoriel

« Ma première réaction concernant le branding sensoriel de Visa a été de dire : super, enfin quelqu’un a compris », a confié Osama Bedier, fondateur et PDG de POYNT. « Ces indices visuels et sonores deviendront une part vraiment importante du renforcement de l’expérience des consommateurs. »

« TSYS pense que l’expérience de paiement du consommateur va évoluer au point de vente, pour devenir une interaction constante entre le consommateur et le commerçant. Le branding sensoriel est un bon exemple de la manière dont les consommateurs peuvent ressentir que leur transaction a été effectuée de façon sûre et sécurisée », a indiqué Jim Egbert, vice-président senior du développement d’entreprise et des partenariats stratégiques, chez TSYS. « L’expérience du consommateur est transparente, sûre et sécurisée ».

« Nous sommes ravis de faire partie de l’initiative innovante de Visa, destinée à instaurer la confiance, renforcer sa marque et améliorer l’expérience client en termes de paiement », a déclaré Bohdan Myroniw, vice-président des alliances stratégiques, chez Equinox Payments. « C’est une expérience facile, comprise des jeunes comme des personnes âgées, et qui est ludique. »

Sur place à Cannes

Lynne Biggar évoquera aujourd’hui la croissance et l’efficacité globales du branding sensoriel de Visa, au Festival international de la créativité Lions Cannes. Au cours d’une session intitulée « La prochaine frontière du branding sonore et sensoriel », elle interviendra au Théâtre Debussy, Palais I, et s’exprima aux côtés du partenaire fondateur de Listen Agency, Steve Milton. Pour en savoir davantage, suivez @LynneBiggar sur Twitter ou LinkedIn.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous sur tout type d’appareil et partout. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 Enquête interne Visa, « Impact of VSB on Consumer Experience » (Impact du branding sensoriel sur l’expérience du consommateur), 2019

