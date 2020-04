Visa : La Visa Foundation affecte 210 millions de dollars pour soutenir les petites et micro-entreprises et contribuer aux secours d'urgence face à l'épidémie de COVID-19

La Visa Foundation a annoncé aujourd’hui avoir lancé deux programmes totalisant 210 millions de dollars pour soutenir les petites et micro-entreprises. En plus de s'inscrire dans la ligne de l’objectif à long terme de la fondation sur l’avancement économique des femmes et le développement économique inclusif, ces programmes contribuent aux secours d'urgence des communautés locales suite à la propagation du COVID-19.

Conçu comme une aide d’urgence, le premier programme de 10 millions de dollars apporte un soutien immédiat aux organisations caritatives qui font face en premières lignes à la pandémie du COVID-19, telles que la santé publique et le secours alimentaire, dans chacune des cinq régions où opère Visa : Amérique du Nord ; Amérique latine et Caraïbes ; Europe ; Asie-Pacifique ; et Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique.

« Tandis que le COVID-19 continue de se répandre, les communautés en ressentent les effets et ont besoin de notre soutien immédiat, » a déclaré Al Kelly, PDG et chef de la direction de Visa. « En tant qu’entreprise mondiale avec une activité très locale, nous reconnaissons ce besoin. Nous sommes également engagés dans le rétablissement sur le long terme et continuerons d’explorer des façons dont nous pouvons accélérer l’activité économique en phase avec notre mission consistant à aider les particuliers, les entreprises et les économies à prospérer. »

Le deuxième programme est un engagement stratégique sur cinq ans de 200 millions de dollars pour soutenir les petites et micro-entreprises dans le monde entier, avec une focalisation sur l’avancement économique des femmes. Cette action prolonge le soutien de longue durée de la Visa Foundation en faveur des petites et micro-entreprises dans le monde entier. Les fonds de la Visa Foundation alimenteront en capital les aux organisations non-gouvernementales (ONG) et les partenaires d’investissement qui soutiennent les petites et micro-entreprises.

Représentant plus de 90 % des entreprises mondiales et contribuant à hauteur de 50 à 60 % à l’emploi mondial, les petites et micro-entreprises sont la colonne vertébrale de l’économie internationale.i Le financement des petites et micro-entreprises gérées par des femmes connaît un déficit de crédit annuel de 300 milliards de dollars qui selon les prévisions devrait augmenter du fait des récents troubles économiques, conséquence de l’épidémie de COVID-19.ii

« Aujourd’hui plus que jamais nous devons accélérer le soutien que nous apportons aux petites entreprises qui stimulent en premières lignes la croissance économique, » a déclaré M. Kelly. « Comme de nombreux propriétaires de petites et micro-entreprises sont des femmes, le soutien à l’avancement économique des femmes aura des répercussions, ce qui est selon nous l’une des plus importantes façons d’obtenir l’égalité entre les sexes, de réduire la pauvreté et de favoriser un développement économique inclusif. »

Dans le cadre du programme pour les petites et micro-entreprises de 200 millions de dollars, la Visa Foundation offrira 60 millions de dollars de subventions aux ONG dédiées à l’assistance aux propriétaires de petites et micro-entreprises, dont un bon nombre sont des femmes, dans toutes les régions où opère Visa. La Visa Foundation attribuera également 140 millions de dollars aux partenaires d’investissement qui génèrent des retours sociaux et financiers positifs pour les petites et micro-entreprises.

« Cet investissement de 200 millions de dollars dans de nouvelles ressources financières démontre notre engagement continu pour soutenir les petites et micro-entreprises, avec une focalisation sur l’avancement économique des femmes dans le monde entier, » a déclaré Graham Macmillan, président de la Visa Foundation. « Lorsque les femmes s’épanouissent, les communautés s’épanouissent. Et nous savons que cela compte aujourd’hui plus que jamais tandis que l’économie mondiale cherche à se rétablir et à se reconstruire. »

Pour de plus amples renseignements :

La Visa Foundation : https://usa.visa.com/about-visa/philanthropy/visa-foundation.html

L’engagement récent de Visa pour soutenir l’avancement économique des femmes : https://usa.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases.releaseId.17026.html

À propos de la Visa Foundation

La Visa Foundation cherche à soutenir les économies inclusives dans lesquelles les particuliers, les entreprises et les communautés peuvent prospérer. À travers l’octroi de dotations et l’investissement, la Fondation accorder la priorité à la résilience et à la croissance des petites et des micro-entreprises qui avantagent les femmes. La Fondation soutient également les besoins plus larges de la communauté et les réponses aux catastrophes en temps de crise. La Visa Foundation est enregistrée aux États-Unis sous l’entité 501(c)3.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La constante focalisation de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d’appareil, pour tous et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa applique sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

i https://www.un.org/en/events/smallbusinessday/

iihttps://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/bridging-gender-gap

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200406005786/fr/