Durant la phase de groupes, plus de la moitié des achats réalisés dans les stades ont été effectués à l’aide de la technologie de paiement sans contact

Les données Visa (fournies par Natixis Payments) montrent que les supporters français sont globalement ceux qui ont dépensé le plus, suivis de ceux des États-Unis et du Royaume-Uni ; les supporters japonais sont ceux qui ont dépensé le plus par achat

Visa (NYSE: V), le partenaire des services de paiement officiel de la FIFA, a publié aujourd’hui une analyse des dépenses durant la phase de groupes (du 7 au 20 juin) de la FIFA Women’s World Cup France 2019™ (Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019). Les résultats montrent que dans les neuf stades officiels, les supporters en France ont utilisé la technologie de paiement sans contact lors de plus de la moitié (51 %) de leurs achats, notamment par des cartes sans contact, des smartphones, des bracelets de paiement et la technologie prête-à-porter.

L’analyse des dépenses en dehors des stades des titulaires internationaux de carte Visa indique une augmentation du tourisme en France, particulièrement importante dans les villes hôtes plus petites. Dans les neuf villes hôtes à elles seules, il y a eu une augmentation de 140 % du nombre de titulaires internationaux de carte Visa choisissant de « toucher pour payer » lors de leurs achats en dehors des stades.

« Les supporters adoptent la vitesse, la commodité et la sécurité du paiement sans contact pour passer en caisse et retourner à l’action sur le terrain », a déclaré Lynne Biggar, directrice marketing et communications de Visa. « En tant que fournisseur exclusif de paiement de la FIFA Women’s World Cup™ (Coupe du Monde Féminine de la FIFA), nous sommes fiers de soutenir les athlètes grâce auxquelles ce tournoi est incroyable, tout en rehaussant l’expérience des supporters avec des moyens de paiement rapides et novateurs. »

Conclusions de Visa

Données dans les stades (du 7 au 20 juin)

Le match États-Unis-Chili (Parc de Princes, Paris) a connu le plus gros montant de dépenses à l’intérieur d’un stade sur un seul match, représentant environ 14 % des dépenses totales à ce jour. Le deuxième plus gros montant, le match d’ouverture France-Corée du Sud au Parc des Princes à Paris (où plus de 45 000 supporters ont rempli le stade dans le sud-ouest de la ville), représentait 8 %

Ce sont les supporters français qui ont dépensé le plus, représentant 53 % des achats, suivis par ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie, des Pays-Bas, d’Allemagne, du Japon, du Canada, de Norvège, de Suède, de Suisse et de Chine

En moyenne, les supporters japonais ont dépensé le plus par achat, suivis des supporters chinois et des supporters mexicains

Les achats de nourriture et de boissons ont totalisé le plus gros montant des transactions (plus de 54 %), suivis des achats de souvenirs (46 %)

Transactions en dehors des stades sur place (du 7 au 20 juin)

L’analyse des données des dépenses des titulaires internationaux de carte Visa en dehors des stades a mis en évidence une augmentation du tourisme dans les villes hôtes où les matchs ont lieu.

4,45 millions de transactions en dehors des stades ont eu lieu depuis le début du tournoi

Les transactions avec paiement sans contact dans les villes hôtes ont augmenté de 140 % par rapport à juin de l’année dernière

La ville où il y a eu le plus d’achats en dehors du stade était Paris, suivie de Nice et de Lyon

Les villes hôtes connaissent une augmentation des dépenses des étrangers depuis le début du tournoi, contribuant à une croissance en glissement annuel de toutes les transactions étrangères Ce sont les villes hôtes plus petites qui connaissent une croissance plus importante des dépenses en glissement annuel, notamment Reims (87 %), Valenciennes (71 %) et Le Havre (384 %) Les villes hôtes plus grandes ont elles aussi connu une croissance en glissement annuel des transactions étrangères, notamment Paris (16 %), Nice (24 %) et Lyon (24 %)

Les pays en haut du tableau des plus grosses dépenses étrangères en glissement annuel à travers la France depuis le début du tournoi comprennent : les États-Unis (21 %), le Royaume-Uni (8 %), l’Allemagne (86 %), la Suisse (28 %) et l’Espagne (21 %)

Au sein des villes hôtes, les trois premiers pays du tableau des plus grosses dépenses étrangères comprenaient : les États-Unis (18 %), le Royaume-Uni (19 %) et la Chine (4 %)

La présence de Visa sur site durant le tournoi

Leader mondial des paiements, Visa s’engage à assurer la meilleure expérience aux supporters de la FIFA Women’s World Cup™ (Coupe du Monde Féminine de la FIFA) en mettant à leur disposition les toutes dernières technologies de paiement dans chacun des sites, permettant les paiements par carte, avec un smartphone ou un dispositif de paiement prêt-à-porter.

Pour le tournoi, Visa est le service de paiement exclusif dans tous les stades où les cartes de paiement sont acceptées. Dans les stades, les supporters peuvent payer avec des cartes de débit et de crédit sans contact et des services de paiement mobiles Visa dans plus de 1 600 terminaux de paiement réactualisés dans les neuf sites officiels

Les terminaux de paiement sont équipés du branding sensoriel Visa qui active une animation et un son Visa personnalisés indiquant que la transaction a été effectuée, donnant aux supporters la garantie dont ils ont besoin à chaque fois qu’ils utilisent Visa

De plus, des cartes de paiement prépayées sans contact Visa commémoratives et des bracelets de paiement sont disponibles sur les stands de service client Visa dans tous les sites officiels pour les non-titulaires de carte Visa

Visa a choisi Natixis Payments comme fournisseur et acquéreur de solutions de point de vente et de cartes prépayées à l’intérieur des stades

