Visa : Le programme Fast Track de Visa promeut la croissance du secteur des technologies financières (Fintech) dans le monde

En moins d'un an, le programme mondial Fintech Fast Track augmente de 280 % et promeut les sociétés de technologie financière (Fintechs) appartenant à des femmes, les portefeuilles de monnaie numérique, et les innovateurs B2B et B2C

Les initiatives des diplômés du Fast Track aident à soutenir le redressement de l’après COVID-19

En tant qu’acteurs importants de l'écosystème mondial des paiements, les Fintechs occupent résolument le milieu de la scène et déclarent, en pleine crise COVID-19, des hausses appréciables dans l'utilisation de leurs applications1, car de plus en plus de personnes gèrent leur argent à partir de leurs appareils personnels. Visa (NYSE : V) est fière d'annoncer aujourd'hui son soutien renforcé au secteur international des technologies financières (Fintech) dont le Programme Fast Track a recruté plus de 140 Fintechs2. Depuis son expansion mondiale à la mi-2019, le programme Fast Track a augmenté de 280 %3, ce qui révèle une forte augmentation de la demande de paiements numériques dans le monde.

Fast Track permet aux entreprises nouvelles et établies de tirer parti de la vitesse, de la sécurité, de la fiabilité et de l'envergure du réseau Visa pour devenir opérationnel rapidement. Au lieu de quelques mois, ce processus ne prend que quelques semaines. En plus d’un accès clé en main aux partenaires de l'écosystème de Visa, le programme offre des licences en ligne, des API, ainsi que de nombreuses boîtes à outils de mise sur le marché, une formation en ligne et des conseils d'experts pour aider les Fintechs à développer leur activité. Ayant recruté de nouveaux membres en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, ces Fintechs transforment la façon dont les consommateurs et les entreprises gèrent l'argent, investissent, reçoivent des prêts et envoient des paiements dans le monde entier.

« Notre objectif est d'intégrer les Fintechs de pointe dans l'écosystème Visa, pour les aider à croître et à faire évoluer leur activité en un temps record », a déclaré Terry Angelos, vice-président directeur et directeur mondial des Fintech chez Visa. « Grâce à des programmes, tels que Fast Track, Visa s'engage à aider les Fintechs, dont beaucoup sont de petites entreprises, à développer leur potentiel et à pénétrer rapidement le marché, afin d’être prête à fournir des innovations qui font progresser le monde tous les jours, en particulier à l'heure actuelle. »

Grâce à Fast Track, les Fintechs se concentrent sur le redressement

Des partenaires Visa, y compris Airwallex, Fundation et Rappi ont tiré parti de leur constante focalisation sur l’innovation et la croissance pour réagir au COVID-19 avec souplesse. Pour renforcer son soutien aux petites entreprises en difficulté basées en Australie et au Royaume-Uni, la société australienne Airwallex propose de renoncer à leurs frais de transactions internationales. De son côté, la firme américaine Fundation aide les petites entreprises à obtenir rapidement le capital dont elles ont besoin en cette période. La société colombienne Rappi a lancé une livraison de repas par robots, afin de minimiser la propagation du virus. Dans ces vidéos, Airwallex et Rappi expliquent toutes deux leur collaboration avec Visa.

« En ces temps difficiles, il est plus important que jamais que nous puissions soutenir les petites entreprises en leur fournissant les fonds dont elles ont besoin le plus rapidement possible pour se maintenir à flot », a déclaré Sam Graziano, président-directeur général de Fundation. « Grâce à notre partenariat avec Visa, nous continuerons d'innover et d'élaborer des stratégies qui contribueront au soutien et au redressement des activités de nos clients. »

Visa accueille une nouvelle classe d'innovateurs

Les nouveaux membres du Programme Fast Track couvrent un large éventail d'entreprises, y compris les Fintechs créées par des femmes, les portefeuilles de devises numériques, et les fournisseurs de solutions axées sur le consommateur et interentreprises (B2B). Parmi les plus notables, figurent :

De nouveaux partenaires d'activation : Fast Track n’existerait pas sans la collaboration avec ces partenaires d'activation que sont les entreprises technologiques essentielles, car ces dernières jettent les bases sur lesquelles s’appuient les Fintechs pour mettre au point leurs produits. Annoncés aujourd'hui, trois nouveaux partenaires d'activation de gestionnaire de programme, Cascade FinTech, Deserve et PEX, intègrent Fast Track aux États-Unis, rejoignant une classe de sociétés aussi imposantes que Galileo, Marqeta et Stripe, ce qui porte le nombre total de partenaires d'activation à plus de 20 dans le monde.

Fast Track n’existerait pas sans la collaboration avec ces partenaires d'activation que sont les entreprises technologiques essentielles, car ces dernières jettent les bases sur lesquelles s’appuient les Fintechs pour mettre au point leurs produits. Annoncés aujourd'hui, trois nouveaux partenaires d'activation de gestionnaire de programme, Cascade FinTech, Deserve et PEX, intègrent Fast Track aux États-Unis, rejoignant une classe de sociétés aussi imposantes que Galileo, Marqeta et Stripe, ce qui porte le nombre total de partenaires d'activation à plus de 20 dans le monde. Des fondatrices : Visa s'engage à faire progresser la croissance économique des femmes. L'investissement de Visa dans les entreprises appartenant à des femmes est encore accentué par l'inclusion de Fintechs internationales fondées par des femmes, dont la société australienne Airwallex, et basées en Amérique du Nord, les firmes gogo Getter et Kikoff.

Visa s'engage à faire progresser la croissance économique des femmes. L'investissement de Visa dans les entreprises appartenant à des femmes est encore accentué par l'inclusion de Fintechs internationales fondées par des femmes, dont la société australienne Airwallex, et basées en Amérique du Nord, les firmes gogo Getter et Kikoff. Des portefeuilles de monnaie numérique : Les portefeuilles de monnaie numérique ont connu une croissance exponentielle, et on recense aujourd’hui plus de 139 millions de comptes d'utilisateurs 4 . Pour soutenir ce marché en plein essor, les sociétés Fast Track axées sur la monnaie numérique, notamment Fold, Genesis Block et TrustToken, connectent leurs consommateurs aux 61 millions de sites marchands de Visa dans le monde.

Les portefeuilles de monnaie numérique ont connu une croissance exponentielle, et on recense aujourd’hui plus de 139 millions de comptes d'utilisateurs . Pour soutenir ce marché en plein essor, les sociétés Fast Track axées sur la monnaie numérique, notamment Fold, Genesis Block et TrustToken, connectent leurs consommateurs aux 61 millions de sites marchands de Visa dans le monde. La gestion des finances de consommation : Sur toutes les plates-formes, Visa vise à faciliter la gestion quotidienne de l'argent pour les consommateurs. Des entreprises Fast Track, notamment, basées en Europe, Lydia et Swile, ainsi que Paga en Afrique, Fonds SoLo aux États-Unis et Wally aux Émirats arabes unis, font partie de celles qui simplifient la gestion de l'argent et favorisent l'adoption des applications Fintech dans leurs collectivités.

Sur toutes les plates-formes, Visa vise à faciliter la gestion quotidienne de l'argent pour les consommateurs. Des entreprises Fast Track, notamment, basées en Europe, Lydia et Swile, ainsi que Paga en Afrique, Fonds SoLo aux États-Unis et Wally aux Émirats arabes unis, font partie de celles qui simplifient la gestion de l'argent et favorisent l'adoption des applications Fintech dans leurs collectivités. Assistance aux petites entreprises : Visa continue de transformer l'espace de paiement B2B à l'ère numérique. Le prêteur numérique basé au Royaume-Uni Capital on Tap, qui fournit des cartes de crédit et des prêts à plus de 60 000 PME, et, basée aux États-Unis, la firme Fondation, qui fournit, aux banques et aux petits prêteurs, une plateforme de traitement des demandes, font partie du programme. Konfio, une startup basée au Mexique qui utilise une approche fondée sur les données pour permettre une évaluation rapide du crédit pour les PME, et Neat, une startup de technologie financière (Fintech) de Hong Kong qui permet aux PME de développer leurs activités à l'échelle mondiale, sont également des membres hors pair qui créent de nouvelles innovations B2B à travers le monde.

« À l'heure actuelle, il est plus important que jamais d'aider les petites entreprises à surmonter des défis financiers inconnus », a ajouté David Arana, président-directeur général de Konfio. « En travaillant avec Visa et par le biais du programme Fast Track, nous avons pu offrir aux petites entreprises un accès à des services financiers qui, souvent, leur fait défaut, et offrir des options aux PME ayant besoin de lignes de crédit pour payer des biens de première nécessité, ce qui, dans l'environnement actuel, est particulièrement important. Nous avons également développé des outils et des études de marché pour compléter nos services financiers. »

« Après avoir récemment rejoint le programme Fast Track de Visa, nous avons pu commercialiser rapidement notre carte de débit comarquée aux États-Unis », a poursuivi Will Reeves, président-directeur général de Fold. « En travaillant avec Visa, nous remplissons notre mission de fournir aux acheteurs un moyen simple de gagner des récompenses en bitcoins pour leurs dépenses quotidiennes. Et notre activité continue à prendre de l’envergure avec le soutien du vaste réseau et des ressources de Visa.»

Pour plus d'informations sur le programme Fast Track de Visa et sur les modalités d’inscription, consultez ce site.

