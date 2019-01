Visa : Prix Champions 2019 de Visa pour les femmes entrepreneurs

Dans le cadre de son engagement continu en soutien aux femmes chefs entreprise, Visa (NYSE : V) lance une initiative mondiale - She’s Next, Empowered by Visa - visant à encourager les femmes chefs de petites entreprises à construire, soutenir et développer les activités de leur entreprise.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190115005804/fr/

Visa unveils a global initiative to champion women-owned small businesses everywhere: She’s Next, Empowered by Visa. Visa executives Mary Ann Reilly (left) and Suzan Kereere (right) are joined by Rebecca Minkoff, founder of Rebecca Minkoff (center) and the Female Founder Collective at an event at Hudson Yards in New York City. (Photo: Business Wire)

Le taux global d’entreprenariat a augmenté plus rapidement chez les femmes que chez les hommes,1 plus de 163 millions de femmes dans le monde ayant créé une entreprise depuis 20142. She’s Next se fera le champion de cette tendance croissante, avec le soutien supplémentaire des défenseurs les plus importants des petites entreprises, notamment Square et Yelp.

« Démarrer et développer une entreprise peut être à la fois extrêmement gratifiant et intimidant. C’est la raison pour laquelle Visa s’engage à donner aux femmes chefs d’entreprise plus de pouvoir à travers un programme de formation d’un an, des technologies de paiement numériques à la pointe de la technologie et d’un réseau puissant de pairs », a déclaré Suzan Kereere, responsable mondiale des ventes et des achats chez Visa. « Nous n’avons jamais assez de temps ni de ressources, mais lorsque nous travaillons ensemble pour nous soutenir mutuellement, quelque chose d’incroyable peut se produire. »

Des femmes chefs d’entreprise sources d’inspiration

She’s Next bénéficiera du soutien de Female Founder Collective (FFC), un réseau d’entreprises dirigées par des femmes et soutenant des femmes qui a été lancé en 2018 et qui s’est rapidement développé jusqu’à atteindre plus de 3 000 membres. Visa et FFC offriront ensemble aux entrepreneuses des ressources et des opportunité hors paires, en commençant par la rationalisation des modes de paiement et par la mise en relation des femmes chefs de petites entreprises avec des pairs et des experts partageant les mêmes idées.

« En tant que femmes, nous avons le pouvoir de façonner et de transformer nos communautés grâce à notre pouvoir d’achat et aux opportunités de leadership et d’emploi que nous offrons aux propriétaires d’entreprise », a déclaré Rebecca Minkoff, fondatrice de Rebecca Minkoff et du Female Founder Collective. « En unissant nos forces à celles de Visa, nous contribuerons à sensibiliser les entreprises détenues par des femmes, à leur offrir davantage d’opportunités et à investir dans les femmes de tous les horizons socio-économiques dans le monde entier. »

Mondialisation

L’initiative She’s Next a été présentée lors d’un événement organisé au Hudson Yards à New York, à l’occasion du Big Show de la National Retail Federation (NRF). En 2019, Visa organisera des événements contextuels dans le monde entier offrant toute une gamme d’outils pratiques, de ressources, d’informations et de possibilités de mise en réseau aux femmes entrepreneurs, notamment :

Ateliers interactifs : Visa organisera une série d’ateliers interactifs devant aborder les défis commerciaux spécifiques à chaque communauté : cette initiative débutera par une inauguration prévue le 30 janvier, parallèlement au Super Bowl LIII à Atlanta. D’autres événements sont également prévus par la FIFA pour la Coupe du Monde 2019™ du football féminin et après cela encore.

Visa organisera une série d’ateliers interactifs devant aborder les défis commerciaux spécifiques à chaque communauté : cette initiative débutera par une inauguration prévue le 30 janvier, parallèlement au Super Bowl LIII à Atlanta. D’autres événements sont également prévus par la FIFA pour la Coupe du Monde 2019™ du football féminin et après cela encore. Accès aux experts : Chaque atelier inclura la présence d’experts de Visa, d’experts locaux et nationaux sur les questions abordées et de partenaires afin de maximiser les avantages pour les femmes chefs d’entreprise. Lors de l’atelier inaugural à Atlanta, les dirigeants de Visa, Square et Yelp apporteront leur propre expertise et leur innovation.

Chaque atelier inclura la présence d’experts de Visa, d’experts locaux et nationaux sur les questions abordées et de partenaires afin de maximiser les avantages pour les femmes chefs d’entreprise. Lors de l’atelier inaugural à Atlanta, les dirigeants de Visa, Square et Yelp apporteront leur propre expertise et leur innovation. Nouvelles recherches : Les premières informations tirées d’un sondage à venir commandité par Visa et conduit auprès de femmes chefs de petites entreprises aux États-Unis contribueront à éclairer les problèmes qui importent le plus aux femmes d’affaires. Certains résultats incluent : Motivateurs clés : Les trois principales raisons invoquées par les femmes pour créer leur propre entreprise sont : la poursuite de leur passion (48 %), leur indépendance financière (43 %) et une plus grande flexibilité (41 %). Questions d’argent : Près des trois quarts des femmes (73 %) ont déclaré qu’il était difficile d’obtenir le financement dont elles avaient besoin pour créer leur propre entreprise. En fait, six sur dix (61 %) ont autofinancé leur entreprise. Le numérique d’abord : Lorsqu’il leur a été demandé d’identifier les principaux sujets d’atelier sur lesquels elles aimeraient en savoir plus, les personnes interrogées ont mentionné l’amélioration de leurs compétences en matière de médias sociaux et de marketing numérique afin de promouvoir et développer leur entreprise.

Les premières informations tirées d’un sondage à venir commandité par Visa et conduit auprès de femmes chefs de petites entreprises aux États-Unis contribueront à éclairer les problèmes qui importent le plus aux femmes d’affaires. Certains résultats incluent : Campagne publicitaire : En 2019, Visa lancera la deuxième phase de sa campagne de marketing de plusieurs millions de dollars aux États-Unis, Money is Changing, en s’appuyant pour cela sur sa focalisation millénaire sur les femmes et en présentant des femmes chefs d’entreprises en activité. Visa mettra en vedette un large éventail de femmes dans la campagne afin de mettre en lumière les étapes concrètes qu’elles ont personnellement mises en place pour changer les règles du jeu et défier les tabous existants en matière d’argent.

Visa, les femmes et les petites entreprises

She’s Next repose sur le succès des programmes soutenus par Visa en se concentrant sur les petites entreprises, mais aussi sur les femmes chefs d’entreprise. Des exemples récents incluent le parrainage du programme Great British High Street au Royaume-Uni par Visa et la campagne de marketing Money is Changing de Visa aux États-Unis. En sus des efforts de Visa, la Visa Foundation a annoncé un premier engagement financier à hauteur de 20 millions USD au profit de Women’s World Banking.

En tant que leader du marché dans le secteur des petites entreprises aux États-Unis, Visa fournit une gamme complète de services de paiement conçus pour répondre à pratiquement tous les besoins, que les entreprises acceptent des paiements de la part des 3,3 milliards de titulaires de compte Visa dans le monde ou qu’ils effectuent eux-mêmes des paiements sécurisés et transparents à leurs propres fournisseurs en utilisant les cartes de crédit, de débit ou prépayées Visa Business.

Pour plus d’informations sur les solutions Visa pour les petites entreprises, consultez la page https://usa.visa.com/partner-with-us/info-for-partners/info-for-small-business.html.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez À propos de Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

1 Gem 2016/2017 Women’s Entrepreneurship Report (Rapport Gem 2016/2017 sur l’entrepreneuriat féminin)

2 2016/2017 Global Entrepreneurship Monitor (Moniteur global en entrepreneuriat 2016/2017)

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190115005804/fr/