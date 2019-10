Visa : Revolut choisit Visa comme partenaire d'émission principal pour accélérer son expansion mondiale

Visa et Revolut élargissent leur partenariat à succès en Europe, ajoutant 24 nouveaux marchés à l'échelle mondiale pour offrir davantage de choix et de flexibilité aux consommateurs dans la gestion de leurs finances personnelles.

Visa (NYSE : V) et Revolut, la fintech numéro un en Europe, ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord qui aidera Revolut à développer son activité dans le monde. En exploitant la marque, l'envergure et le prestige de Visa à l'échelle mondiale, Revolut pourra offrir sa gamme de produits à cinq nouvelles régions, atteignant 24 nouveaux marchés, pour arriver à un total de 56 marchés mondiaux. Aux termes de l'accord, Revolut émettra essentiellement des cartes de marque Visa dans le cadre de son expansion mondiale.

Leveraging Visa’s brand, scale and global acceptance footprint, Revolut will be able to bring its product offerings to five new regions, reaching 24 new markets, for a total of 56 markets globally. (Graphic: Business Wire)

Via une application mobile, Revolut offre aux consommateurs une gamme de services financiers numériques, dont notamment le change de devises, la budgétisation et les paiements de personne à personne (P2P), tous reliés à une carte Visa. Tablant sur le succès de son accord existant en Europe, Visa permettra à Revolut de se lancer initialement en Australie, au Brésil, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Russie, à Singapouret aux États-Unis, suivi de l'Argentine, le Chili, la Colombie, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Corée, la Malaisie, le Mexique, les Philippines, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, Taiwan, la Thaïlande, l'Ukraine et le Vietnam.

« Nous sommes ravis de consoliderr notre collaboration existante avec Visa, le leader mondial des paiements numériques, ce qui dynamisera notre vision commune d'offrir des expériences de paiement innovantes », a déclaré Nikolay Storonsky, fondateur et président-directeur général de Revolut. « Pour Revolut, le nouvel accord global avec Visa arrive au bon moment alors que nous accédons à un certain nombre de nouveaux marchés pour offrir à un nombre croissant de consommateurs le contrôle, la flexibilité et les fonctionnalités innovantes dont nos clients européens bénéficient depuis des années. »

« Revolut a fait de grandes avancées en offrant, aux consommateurs européens, des expériences innovantes et uniques. Nous sommes ravis d'élargir notre relation alors que Revolut cherche à réaliser ses ambitions de croissance mondiale et à augmenter collectivement le volume sur le réseau Visa », a ajouté Jack Forestell, directeur produits chez Visa. « Sachant que Visa est accepté par près de 54 millions de commerçants dans plus de 200 pays, nous avons l'échelle, l'expérience et l'expertise qui aident les fintechs telles que Revolut à s'internationaliser. »

Visa et Revolut ont forgé un solide partenariat au cours des quatre dernières années. L'alternative de services bancaires numériques a commencé à émettre des cartes Visa à ses clients à travers l'Europe en juillet 2017. Depuis, Revolut a pu exploiter les capacités et le réseau mondial de Visa pour accélérer son expansion mondiale, notamment en émettant aujourd'hui des cartes de marque Visa dans chacun des principaux marchés européens.

Depuis ces quatre dernières années, Revolut se situe en première ligne de l'innovation financière mondiale. Afin de permettre aux consommateurs de mieux gérer numériquement leur argent, Revolut et Visa faciliteront :

Des services bancaires flexibles, personnalisés et transparents : Les clients de Revolut peuvent recevoir des notifications instantanées et des ventilations mensuelles de leurs dépenses, ainsi que des budgets par catégories individuelles. L'option de compléter l'application Revolut existante avec des API Visa, y compris Visa Token Service et Payments Attribute Account Inquiry, ainsi qu'avec des cartes prépayées et de débit Visa, offrira la sécurité et la rapidité qu'attendent les consommateurs lorsqu'ils utilisent leur Visa.

Les clients de Revolut peuvent recevoir des notifications instantanées et des ventilations mensuelles de leurs dépenses, ainsi que des budgets par catégories individuelles. L'option de compléter l'application Revolut existante avec des API Visa, y compris Visa Token Service et Payments Attribute Account Inquiry, ainsi qu'avec des cartes prépayées et de débit Visa, offrira la sécurité et la rapidité qu'attendent les consommateurs lorsqu'ils utilisent leur Visa. Un change de devises transparent à faible coût : En tant qu'option parmi les plus abordables, les clients de Revolut peuvent dépenser globalement dans plus de 150 devises et détenir et échanger jusqu'à 29 devises et cryptomonnaies - dont les bitcoins, dollars canadiens, dollars américains, pesos mexicains, livres britanniques et euros - directement dans l'application en utilisant le taux de change interbanque.

: En tant qu'option parmi les plus abordables, les clients de Revolut peuvent dépenser globalement dans plus de 150 devises et détenir et échanger jusqu'à 29 devises et cryptomonnaies - dont les bitcoins, dollars canadiens, dollars américains, pesos mexicains, livres britanniques et euros - directement dans l'application en utilisant le taux de change interbanque. Paiements P2P : En appuyant sur un bouton, les consommateurs peuvent envoyer instantanément et demander de l'argent gratuitement et diviser la note dans des restaurants et des bars avec n'importe quel client Revolut partout dans le monde.

L'accord global entre Visa et Revolut tire parti de l'engagement à long terme de Visa envers les fintechs et renforce les priorités commerciales stratégiques de la société, y compris :

Visa Direct, la plateforme de Visa qui permet des paiements plus rapides à plus d'un milliard de comptes financiers dans le monde

La suite de solutions de paiements B2B de Visa pour petites et moyennes sociétés et entreprises mondiales

L'engagement de Visa à offrir aux personnes non bancarisées des options de paiements numériques via des programmes à impact social.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La constante focalisation de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d’appareil, pour tous et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa applique sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Revolut

Revolut a été lancée en juillet 2015 par Nik Storonsky et Vlad Yatsenko, deux anciens banquiers d'investissement de Credit Suisse et Deutsche Bank, en tant qu'alternative numérique aux grandes banques. Bien que le fintech ait initialement attiré des clients en leur permettant de dépenser et de transférer de l'argent à l'étranger avec le taux de change interbanque, la société a depuis attiré plus de 7 millions de clients en Europe avec ses aperçus des dépenses, ses contrôles budgétaires, ses fonctionnalités d'économies et son échange de cryptomonnaies.

À ce jour, Revolut a levé environ 340 millions USD d'investissements auprès de firmes de capital-risque notables parmi lesquelles Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital et DST Global.

