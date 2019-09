Visa : clôture l'acquisition de Verifi

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui la clôture de l’acquisition de Verifi, un chef de file des solutions technologiques qui réduisent les débits compensatoires. L’acquisition de Verifi renforce Visa dans son rôle consistant à faciliter la confiance et la transparence de l'ensemble de l’expérience d’achat en étendant ses capacités de résolution des différends pour soutenir un large éventail de marques et de partenaires de l’écosystème des paiements.

La combinaison des outils de résolution des différends parmi les meilleurs de leur catégorie de Verifi et de la suite de services de gestion des risques et de la fraude de Visa :

Économisera du temps et des ressources en connectant toutes les parties dans le processus de gestion des différends quasiment en temps réel afin de résoudre les différends avant qu’ils ne deviennent des débits compensatoires.

Fournira aux acheteurs et aux vendeurs des outils intelligents axés sur les données qui favorisent la collaboration, renforcent la confiance, et améliorent l'ensemble de l’expérience client.

Créera une solution de bout en bout à toutes les étapes du parcours du client qui pourra être complétée par les services fournis par CardinalCommerce et CyberSource.

Les solutions et l’expertise au premier plan du secteur de Verifi approfondiront les capacités à valeur ajoutée de Visa qui permettent aux clients de faire des affaires plus facilement, améliorent les expériences de paiement et offrent une meilleure protection. Verifi dessert plus de 25 000 comptes dans le monde et continuera de prendre en charge et de soutenir ses clients et partenaires à travers l’industrie.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation sans relâche de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d’appareil, et pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

À propos de Verifi

Verifi est un chef de file de l’industrie des paiements depuis 2005, fournissant des solutions de protection des paiements de bout en bout innovantes qui évitent les différends, éliminent les débits compensatoires, et recouvrent les bénéfices perdus du fait des débits compensatoires. Verifi crée des technologies stratégiques et adaptives pour les commerçants, les facilitateurs de paiement, les acquéreurs et les émetteurs, en établissant des partenariats durables pour offrir de la valeur, accroître les bénéfices et favoriser le développement de la marque. Visitez le site : verifi.com

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l’usage du futur, ainsi que par des expressions, telles que « s’attendre à » et autres expressions similaires. Parmi les exemples de déclarations prévisionnelles figurent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations que nous formulons concernant les avantages que Visa pourra retirer de la conclusion de la transaction.

Par nature, les déclarations prévisionnelles : (i) n’ont de valeur qu’à la date où elles sont formulées, (ii) ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties de performance future et (iii) sont assujetties à des risques, incertitudes, hypothèses et changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier. C’est pourquoi, les résultats réels pourraient différer sensiblement et défavorablement des déclarations prévisionnelles de Visa en raison d’une variété de facteurs, dont notamment le risque que les bénéfices anticipés de l’acquisition ne soient pas réalisés et divers autres facteurs, y compris ceux qui figurent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice financier clos le 30 septembre 2018, dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2019, ainsi que dans nos autres rapports déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.

Le lecteur est donc prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations. Sauf si la loi l’exige, Visa Inc. n’a nullement l’intention de mettre à jour ou de réviser des déclarations prévisionnelles, quelles qu’elles soient, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour d’autres raisons.

