Visa : défend une nouvelle décennie d'autonomisation des femmes

Avant la Journée internationale des femmes, Visa dévoile plusieurs programmes de subventions en collaboration avec Hand in Hand International et IFundWomen

Une nouvelle étude commanditée par Visa montre que 66 % des femmes entrepreneures rencontrent des difficultés à financer leur entreprise

À l’occasion du démarrage du Women’s History Month (Mois de l’Histoire des femmes), Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui deux nouveaux partenariats visant à renforcer l’engagement de la société en faveur de l’autonomisation économique des femmes. Hand in Hand International et IFundWomen vont se joindre à Visa pour aider à fournir des ressources éducatives et financières aux femmes entrepreneures du monde entier, et leur permettre de créer et développer leur entreprise. Le taux global d’entrepreneuriat féminin a augmenté plus rapidement que celui de l’entrepreneuriat masculin1, si bien qu’aujourd’hui on compte plus de 250 millions de femmes dans le monde ayant créé une entreprise2.

« Les femmes sont au cœur de l’économie dans le monde entier et jouent un rôle moteur dans la création de nouvelles entreprises », a déclaré Al Kelly, président et chef de la direction de Visa. « Visa s’est engagée à utiliser toute la puissance de son réseau, de sa marque et de ses ressources financières pour mettre en lumière cette force économique croissante et aider les femmes entrepreneures à réaliser leurs rêves. »

À propos des partenariats :

IFundWomen : IFundWomen est une plateforme de financement et d’éducation qui donne l’accès à des capitaux par le biais de subventions et d’initiatives de financement participatif, ainsi qu’à un coaching professionnel et à un réseau de femmes chefs d’entreprise. Le nouveau partenariat mondial de Visa avec IFundWomen est spécialement conçu pour aider les femmes entrepreneures à obtenir le financement dont elles ont besoin, par le biais d’une série de concours pour l’octroi de subventions. Pour en savoir plus et présenter une demande de subvention, les entrepreneures sont invitées à visiter IFundWomen.com/Visa.

Hand in Hand International : Dans le cadre de la mission de la société qui est de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer, Visa lance un partenariat de 2,4 millions USD sur trois ans, en collaboration avec Hand in Hand International, une organisation mondiale à but non lucratif, axée sur les économies en développement, d’Afrique, d’Asie du Sud et du Moyen-Orient. Le partenariat de Visa avec Hand in Hand International se concentrera sur la fourniture d’une formation commerciale et d’un accès élargi aux services financiers, pour 10 000 microentreprises au Kenya, dont au moins 75 % appartiennent à des femmes. Le partenariat renforcera l’autonomisation économique des femmes, dont l’effet est multiplicateur3, le but étant de stimuler la croissance économique et d’obtenir de meilleurs résultats en termes de développement.

Conjointement à l’annonce des partenariats, Visa a dévoilé aujourd’hui les premières conclusions de son deuxième rapport annuel intitulé « State of Female Entrepreneurship » (La situation de l’entrepreneuriat féminin)4. Cette étude annuelle vise à comprendre les objectifs et les aspirations des femmes chefs d’entreprise aujourd’hui, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées. L’une des principales conclusions du rapport est que le financement reste un défi majeur : Aux États-Unis, 79 % des femmes entrepreneures se sentent plus autonomes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a cinq ans, mais 66 % déclarent avoir des difficultés à obtenir les financements dont elles ont besoin.

« Dans un monde de plus en plus numérique, les entreprises doivent s’adapter en permanence pour suivre l’évolution des préférences des consommateurs. Or, c’est une tâche difficile, surtout pour les petites entreprises. Les femmes entrepreneures que j’ai rencontrées ont souvent déclaré qu’elles avaient besoin d’avoir davantage accès aux capitaux pour financer, gérer et faire croître leur entreprise », a indiqué Suzan Kereere, directrice mondiale des ventes et des acquisitions auprès des commerçants, chez Visa. « Nous sommes ravis à l’idée de contribuer à une plus grande équité sur le terrain, en améliorant l’accès aux outils et aux subventions cette année, et nous allons continuer de défendre les femmes dans tous les aspects de la vie, pour une société numérique inclusive. »

Visa donne depuis longtemps la preuve de son engagement envers l’autonomisation des femmes, par le biais de partenariats, de programmes et de parrainages. Parmi les initiatives les plus récentes de la société, il convient de citer :

Les femmes dans les affaires : Female Founder Collective : Visa vient d’entamer sa deuxième année de partenariat avec l’initiative de Rebecca Minkoff, Female Founder Collective. Pour célébrer cette deuxième année, Visa tiendra un atelier au Female Founders Day, où différents experts des prêts et des paiements numériques discuteront des stratégies que les petites entreprises peuvent adopter pour obtenir des prêts et des capitaux. Women’s World Banking : En 2017, la Visa Foundation a accordé sa première subvention de 20 millions USD à Women’s World Banking pour aider les femmes propriétaires de micro- et petites entreprises, à accroître leur accès au capital et à faire prospérer leur entreprise. Le programme est en voie d’atteindre les 1 million de femmes d’ici la fin de l’année. She’s Next, Empowered by Visa : En 2019, Visa a lancé son initiative She’s Next, Empowered by Visa destinée aux petites entreprises appartenant à des femmes, avec des ateliers à New York, Atlanta, Toronto, et au Cap lors du Forum économique mondial qui s’est déroulé en Afrique du Sud. She’s Next tire parti de la marque et du réseau de Visa pour donner aux femmes entrepreneures les outils nécessaires à la création de leur entreprise, et produire à terme un effet de ricochet au sein de leurs communautés.



Les femmes dans le sport : La Coupe SheBelieves : En tant que sponsor de la Coupe SheBelieves, Visa présentera le tout premier trophée MVP à l’athlète la plus inspirante et la plus stimulante sur le terrain pendant le tournoi, sélectionnée par un comité d’anciennes footballeuses. Visa organisera également un atelier sur les compétences financières pratiques, lors du Sommet SheBelieves, afin de souligner l’importance de l’éducation financière et montrer comment atteindre le succès financier grâce à la planification. The Second Half : Tirant son inspiration du partenariat révolutionnaire de Visa avec la Ligue des championnes de football de l’UEFA et la Coupe du monde féminine de la FIFA TM , Visa a récemment annoncé le lancement de The Second Half, un programme de développement de carrière dont l’objectif est de soutenir les footballeuses en Europe, qui envisagent leur carrière au-delà du terrain de football. Jeux olympiques et paralympiques : Historiquement, le programme des Athlètes olympiques et paralympiques espoirs, parrainé par Visa, Team Visa, est composé de plus de 50 % d’athlètes féminines. Pour Tokyo 2020, Visa a décidé de soutenir plus de 50 espoirs féminins olympiques et paralympiques du monde entier. De plus, à l’approche des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, Visa, la China Women’s Development Foundation et l’Université des sports, de Pékin ont annoncé un programme visant à donner aux femmes les moyens de développer leurs petites entreprises ainsi que de contribuer au développement socio-économique local et à une croissance durable.



À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques.

1 Gem 2016/2017 Women’s Entrepreneurship Report

2 Gem 2018/2019 Women’s Entrepreneurship Report

3 International Monetary Fund’s Pursuing Women’s Economic Empowerment

4 Visa 2020 State of Female Entrepreneurship Report, enquête menée par Logica Research pour le compte de Visa, auprès de 400 femmes propriétaires de petites entreprises en février 2020

