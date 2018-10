Visa : dévoile de nouveaux partenaires de tokénisation qui vont renforcer la sécurité des paiements et réduire les conséquences des violations de données

Visa accueille 20 nouveaux partenaires Visa Token Service qui contribueront à développer la tokénisation pour leurs milliers de clients commerçants et leurs millions de clients à travers le monde

Visa Inc. (NYSE:V) a annoncé aujourd’hui l’expansion commerciale de Visa Token Service (service de jetons de Visa) destiné aux demandeurs de jetons avec identifications sur fichier (COF, credential-on-file), ce qui représente une étape majeure vers la sécurisation des paiements des consommateurs sur le canal numérique.

Grâce à cette expansion, les partenaires acquéreurs de passerelles et de technologies Adyen, AsiaPay, Braintree, Checkout.com, Cherri Tech, CyberSource, Elavon, Ezidebit, eWAY, Fit-Pay, Giesecke & Devrient, PayPal, Payscout, Rambus, SafeCharge, SecureCo, Square, Stripe, Worldpay et YellowPepper sont ou seront bientôt en mesure de tokéniser des paiements numériques avec identifications sur fichier au nom de leurs clients commerçants et clients de paiement.

Basé sur la norme de tokénisation des paiements EMVCo, le Visa Token Service offre une nouvelle couche de sécurité en remplaçant les informations confidentielles du titulaire de carte, telles que les numéros du compte personnel et les dates d’expiration, par un identifiant numérique unique (un « jeton »), qui peut être utilisé à des fins de paiement sans exposer les données de compte plus sensibles d’un titulaire de carte. En plus d’améliorer la sécurité, l’institution financière peut, de manière fluide, actualiser en arrière-plan les identifications de paiement expirées ou compromises, ce qui élimine un point de friction significatif pour les clients et les commerçants.

Les commerçants bénéficient également d’une protection de sécurité supplémentaire contre les violations de données qui se produisent ailleurs dans l’écosystème, dans la mesure où le numéro de carte Visa est remplacé par un jeton unique au marchand ou au partenaire acquéreur de passerelle.

« Nous accueillons aujourd’hui, au sein de Visa Token Service, 20 partenaires qui contribueront à développer la tokénisation pour des milliers de clients commerçants et des millions de clients à travers le monde. Ceci ouvre tout un monde de possibilités permettant à nos commerçants et partenaires d’évoluer davantage et d’innover en matière de paiements numériques », a déclaré Ansar Ansari, vice-président principal des produits de paiement numérique chez Visa. « Rendre les transactions numériques encore plus sécurisées est l’une des plus grandes priorités de Visa. En collaborant avec Visa, ces partenaires contribueront à sécuriser les données des titulaires de cartes et à rendre les paiements numériques plus sûrs, ce qui aboutira à des expériences de commerce numérique fluides pour les consommateurs. »

« Adyen est ravie d’être, dans l’écosystème des paiements, le premier acquéreur à offrir des solutions sur le marché pour soutenir et proposer Visa Token Service à nos commerçants mondiaux », a ajouté Kamran Zaki, président d’Adyen pour l’Amérique du Nord. « Outre l’amélioration de la sécurité, les jetons du réseau Visa via Adyen permettront, à nos commerçants détenant des cartes enregistrées, de réduire la perte de clientèle involontaire, et d’améliorer les taux d’autorisation sans travail supplémentaire de leur côté. »

« Worldpay s’engage à protéger l’intégrité de chaque transaction, et cette solution s’intègre très bien à nos propres produits de sécurité et de tokénisation », a souligné Asif Ramji, directeur des produits chez Worldpay. « En nouant de solides relations avec des sociétés telles que Visa pour offrir une portée mondiale à tous les commerçants, nous garantissons leur capacité à délivrer des expériences clients positives. Plus important encore, les partenaires commerçants de Worldpay qui tirent parti de notre mise en œuvre de Visa Token Service n’ont pas à attendre une certification ou une autorisation individuelle pour commencer à protéger les données de leurs clients. »

« L’intégration de Visa Token Service au sein du service de gestion des jetons de CyberSource est une étape importante dans notre quête consistant à permettre à nos clients de créer de nouvelles expériences de commerce numérique, ainsi que de renforcer l’engagement des consommateurs sur tous les canaux », a confirmé Andre Machicao, vice-président principal de CyberSource, une solution Visa. « L’intégration puissante de ces services fournit aux commerçants une valeur supplémentaire et simplifie l’accès aux futures améliorations de Visa Token Service, notamment dans le domaine de la gestion du cycle de vie des identifications. L’actualisation dynamique des identifications lors de la perte, du vol ou de l’expiration d’une carte aidera nos clients à améliorer l’expérience de consommation et à favoriser le changement. »

Depuis le lancement de Visa Token Service en 2014, Visa a ajouté à la plateforme de jetons plus de 60 demandeurs de jetons mondiaux, dont notamment des fabricants d’appareils mobiles et portables, des portefeuilles d’émetteur, des commerçants en ligne, ainsi que des fournisseurs et acquéreurs de services de paiement actifs sur 40 marchés. L’ajout de 20 commerçants, acquéreurs de passerelles et demandeurs de jetons augmentera la portée mondiale et soutiendra l’engagement de Visa en faveur de la sécurité et de la souplesse des paiements en ligne et mobiles, à la fois dans le cadre du commerce électronique traditionnel et des transactions avec identifications sur fichier.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez les liens À propos de Visa, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181017005909/fr/