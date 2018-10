Visa : élargit son partenariat de tokénisation avec Netflix pour améliorer l’expérience des paiements numériques au niveau mondial

Netflix étant présent dans 19 pays, le partenariat Visa Token Service renforce la focalisation sur l’optimisation de l’écosystème pour atteindre des taux d’autorisation supérieurs et une expérience de paiement fluide

Sur la base d’un programme pilote lancé en 2017, Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui une expansion de l’utilisation par Netflix du Visa Token Service, dans le but essentiellement d’améliorer les taux d’autorisation cartes-absentes, et d’offrir aux commerçants et aux clients à l’échelle mondiale, une expérience plus transparente et mieux sécurisée.

Visa et Netflix collaborent pour tirer parti des taux d’autorisation plus élevés, résultant de la gestion du cycle de vie des jetons Visa d’authentification numérique (token) par les émetteurs internationaux. Avec le Visa Token Service, les détails de la carte peuvent être remplacés par un identifiant numérique unique, utilisé pour traiter les paiements sans exposer les informations sensibles du compte du titulaire. Pour ces jetons Visa d’authentification numérique, les émetteurs du monde entier peuvent appliquer des mises à jour dynamiques sur les informations d’identification perdues, volées ou expirées, afin d’offrir, aux commerçants et aux clients, une expérience fluide. Dans le cadre des efforts visant à étendre ces avantages plus largement aux émetteurs et aux commerçants cartes-absentes en général, Visa collabore désormais avec Netflix et d’autres utilisateurs des jetons d’authentification numérique, pour évaluer ces améliorations et définir des repères de performance dans le secteur.

« À l’heure où le Visa Token Service et les infrastructures de paiement associées sont en constante évolution, nous estimons que les commerçants aussi fiables et sérieux que Netflix, peuvent obtenir des taux d’autorisation et une expérience client comparables à l’environnement réel. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Visa afin de consolider ce potentiel dans le cadre d’un programme plus large d’acceptation des commerçants numériques, et d’améliorer encore l’expérience de paiement des abonnés à Netflix à travers le monde », a déclaré Vickie Gonzalez, responsable mondiale des paiements, chez Netflix.

« Nous pensons qu’associée à d’autres améliorations des paiements numériques, l’adoption des jetons d’authentification, ou “tokénisation” va créer à court terme un environnement permettant un traitement transparent et des taux d’autorisation nettement supérieurs », a ajouté TS Anil, responsable mondial des produits et plateformes de paiement, chez Visa. « En élargissant son partenariat avec Netflix, Visa démontre à nouveau son engagement à rendre le commerce numérique plus facile et mieux sécurisé. »

Netflix a été le premier commerçant à utiliser le Visa Token Service pour numériser ses identifications sur fichier, lors du lancement du projet pilote initial en 2017. Par ailleurs, Visa a récemment annoncé 20 passerelles acquéreurs et partenaires technologiques du Visa Token Service, qui aideront à déployer la tokénisation à échelle mondiale. Depuis le lancement du Visa Token Service en 2014, Visa a ajouté à la plateforme de jetons d’authentification plus de 60 demandeurs de jetons, au niveau mondial, parmi lesquels figurent des fabricants d’appareils mobiles et portables, des portefeuilles d’émetteur, des commerçants en ligne, ainsi que des fournisseurs et acquéreurs de services de paiement actifs sur 40 marchés. L’ajout de 20 passerelles acquéreurs et partenaires technologiques augmentera la portée mondiale et soutiendra l’engagement de Visa envers la sécurité et la souplesse des paiements en ligne et mobiles, à la fois dans le cadre du commerce électronique traditionnel et des transactions avec identifications sur fichier.

