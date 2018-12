Visa : élargit son portefeuille international autour du football en se connectant aux fans du monde entier

Visa va construire sur le succès de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™ (2018 FIFA World Cup Russia™) pour offrir davantage d’expériences uniques aux fans de football du monde entier

Sa présence élargie inclura de nouveaux événements footballistiques féminins en Europe, ainsi que le premier tournoi hommes en Afrique

À compter du 10 décembre, les titulaires de cartes Visa auront accès à une prévente exclusive de billets pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019™ (FIFA Women’s World Cup France 2019™)

Visa (NYSE : V), le partenaire officiel des services de paiement de la FIFA, a annoncé de nouveaux partenariats avec les compétitions de football féminin de l’Union des associations européennes de football (Union of European Football Associations, UEFA) et le tournoi total de la coupe d’Afrique des nations de la Confédération africaine de football (Confederation of African Football, CAF) pour faire évoluer son portefeuille de parrainage et se connecter aux fans du monde entier. Forte de son expertise du parrainage et de son succès à la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™, Visa mettra en œuvre sa technologie de paiement innovante sur les sites du tournoi et proposera des expériences exclusives aux titulaires de cartes et à ses clients. S’appuyant sur la force de sa marque et son rôle influent pour les fans de football, Visa aidera à promouvoir le football féminin et ces compétitions régionales.

« Visa s’est positionnée de façon stratégique au centre du football et ces événements illustreront encore davantage les expériences uniques que seule Visa peut offrir aux fans dans le monde entier, » a déclaré Chris Curtin, directeur du marketing de marque et de l’innovation, Visa Inc. « Ces tournois nous offrent des opportunités distinctives pour faire la démonstration de l’innovation de Visa en matière de paiement, consolider les partenariats et mettre en évidence nos offres évoluées pour nos clients et nos fans. »

Élargissement du portefeuille international centré sur le football

Alors que le football féminin continue de se développer à tous les niveaux, Visa s’associe avec les tournois de football féminin de l’UEFA jusqu’en 2025 pour poursuivre ses efforts d’inspiration et d’habilitation des femmes. Dans le cadre de son partenariat, Visa collaborera avec l’UEFA pour le Championnat d’Europe féminin de 2021 au Royaume-Uni et la Ligue des Champions féminine annuelle à partir de 2019. En complétant le tournoi de l’équipe nationale avec la plus grande compétition de clubs au monde, cela permet à Visa d’être au centre du football féminin et de renforcer ses efforts en matière de diversité, d’acceptation et d’inclusion jusqu’à la Coupe du monde féminine de la FIFA en France 2019™.

Visa a également annoncé son partenariat avec la CAF en tant que sponsor du tournoi de la Coupe d’Afrique des nations Total (Total Africa Cup of Nations, AFCON) en 2019 et 2021. L’accord fera de Visa le prestataire de services de paiement exclusif sur tous les sites et le partenaire officiel du programme d’accompagnement des joueurs. Avec la CAF, Visa pourra capitaliser sur la popularité du football sur tout le continent, exploiter les marchés à forte croissance et continuer de livrer des avantages exclusifs à ses communautés locales, clients, partenaires et fans lorsqu’ils se réunissent pour soutenir le meilleur du football africain.

Stimuler l’innovation autour de l’expérience du fan

Visa, un partenaire de la FIFA depuis 2007, continue de faire progresser l’innovation en matière de nouveaux paiements en proposant aux fans des expériences plus rapides et améliorées en caisse. Qu’il s’agisse d’un achat de billet à distance et par téléphone portable, de la technologie de paiement sans contact sur les sites de transit, de la commande de billets sur place ou des nouvelles méthodes de paiement au détail, Visa utilisera son expertise du transit, du détail et du commerce pour fournir des paiements innovants qui réinventent l’expérience du fan.

Ces tournois présentent une opportunité pour la marque de construire sur son succès à la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™. Visa a introduit sa technologie de paiement sans contact dans 12 stades du tournoi et organisé des expériences inoubliables pour plus de 250 clients et 3 000 consommateurs en provenance de plus d’une centaine de pays différents. Sur 103 marchés à travers le monde, Visa s’est associée avec plus de 500 émetteurs et 40 commerçants, dans 24 langues, autour d’une multitude d’activités liées à la FIFA, notamment la mise en œuvre de programmes de marketing personnalisés, l’organisation de soirées de projection sur le marché, ou l’utilisation d’actifs exclusifs des campagnes marketing de Visa pour promouvoir des priorités d’affaires mutuelles.

Prévente de billets pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019™ aux titulaires de cartes Visa

Suite au tirage au sort de la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019™ le 8 décembre, Visa offrira une opportunité exclusive aux titulaires de cartes pour qu’ils soient les premiers fans à acheter des billets de match individuels pour le tournoi. La phase de prévente exclusive aura lieu du 10 au 23 décembre et des billets pour tous les matchs seront disponibles. FIFA a récemment annoncé que 150 000 billets pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019™ ont été vendus depuis l’ouverture des ventes de lots en septembre.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez À propos de Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

