Visa : et le Comité international olympique veulent créer une meilleure expérience pour les fans des prochains Jeux olympiques et paralympiques

Visa va utiliser son réseau mondial de Centres d'innovation pour proposer des paiements améliorés et intégrés aux fans des Jeux olympiques et paralympiques, sur place comme à domicile

Dans la foulée du renouvellement de son contrat avec le Comité international Olympique jusqu'en 2032, Visa (NYSE:V), le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP) ont annoncé aujourd'hui leur engagement à améliorer l'expérience des fans des Jeux olympiques et paralympiques du monde entier.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181012005388/fr/

Team Visa athlete Seun Adigun (Nigeria, Bobsleigh) previews biometric authentication that verifies tickets purchased and expedites entry to venues and acts an integrated payment form factor to enhance fan experience on-site. (Photo: Business Wire)

S'appuyant sur un réseau mondial de 11 Centres d'innovation répartis entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, Visa met à profit son expertise en matière de transit, de vente au détail et de commerce conversationnel pour proposer des expériences de paiement innovantes aux fans des Jeux olympiques. Cela comprend l'achat de billets à distance et par téléphone portable, la commande de billets sur place et de nouvelles méthodes de paiement au détail, tels que les achats à partir de votre téléviseur. Les fans peuvent s’attendre à de futures expériences olympiques améliorées et plus rapides, qu'ils suivent les compétitions sur place ou qu'ils se trouvent à leur domicile.

« Il n’y a jamais eu de meilleur partenaire en matière de technologie de paiement et il n’y en a pas non plus de meilleur partenaire technologique pour l’avenir que nous construisons ensemble », a déclaré Thomas Bach, président du Comité international olympique. « À l'heure où nous introduisons des innovations qui améliorent l'expérience des fans se trouvant soit sur site soit à domicile, nous savons que, quel que soit l'endroit où se déroulent les Jeux olympiques, Visa est le partenaire idéal pour nous aider à les mettre à la porter des clients. »

Visa est le sponsor exclusif de paiement des Jeux olympiques depuis plus de 30 ans. La société a continuellement utilisé cette tribune mondiale pour introduire et mettre en œuvre de nouvelles technologies de paiement. Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Visa et le CIO vont mettre à profit le réseau de concepteurs et de développeurs résidents des Centres d’innovation de Visa à travers le monde pour poursuivre cette importante innovation.

Cette vision a été concrétisée aujourd'hui lors d'un événement médiatique à Beijing, au cours duquel Visa a partagé les schémas directeurs de trois scénarios de paiement inspirés des Jeux olympiques. Ces scénarios innovants ont été conçus et programmés dans les Centres d'innovation de Visa. En voici quelques exemples : nouvelles dynamiques d'achat de billets numériques à distance, authentification biométrique à l'entrée dans les stades, achats plus intelligents et rationalisés, ainsi que transactions commerciales à domicile utilisant la réalité augmentée.

« Nos Centres d'innovation mondiaux sont immergés dans la résolution des défis quotidiens de consommation et dans la découverte d'expériences commerciales améliorées, qui peuvent être partagées et déployées à l'échelle mondiale », a déclaré Ryan McInerney, président de Visa, dans son discours lors de l'événement de Beijing. « La planification des prochains Jeux olympiques permet à Visa de développer les solutions de paiement les plus sophistiquées du secteur. Ces solutions vont redéfinir l'expérience des fans et laisser partout un héritage de commerce numérique amélioré. »

Pour en savoir plus sur Visa et sur son parrainage des Jeux olympiques, rendez-vous sur https://usa.visa.com/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership.html.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus de renseignements, prière de consulter https://usa.visa.com/about-visa/our_business.html, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181012005388/fr/