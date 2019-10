Visa : étend son programme de partenariat pour les transports en commun afin d'accélérer l'offre de voyages améliorés aux usagers à travers le monde

Cent partenaires sont désormais enrôlés dans le programme Visa Ready for Transit pour offrir des paiements rapides, faciles et sécurisés aux usagers des transports en commun

Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui que 100 partenaires s’étaient inscrits à son programme mondial de partenariat pour les transports en commun, baptisé « Visa Ready for Transit », offrant aux agences de transport un accès à un réseau élargi de solutions technologiques et d’expertises, le tout afin de faciliter les déplacements des usagers.

Les agences de transports en communs reconnaissent partout les avantages d’activer les paiements sans contact aux tourniquets et dans les bus. En effleurant le valideur avec leur carte sans contact ou leur portefeuille numérique, les passagers gagnent un temps précieux en évitant de préacheter un billet, de gérer une carte de transports en communs séparée ou de faire la queue pour recharger leur carte d’abonnement. Rien qu’au cours de l’année passée, Visa a contribué au lancement de 60 nouveaux projets de transport en commun, et les projets qui ont été lancés rencontrent actuellement un grand succès, avec une augmentation de 40% en glissement annuel des transactions sans contact liés aux transports en commun.

« Les usagers des transports en commun à travers le monde apprécient la rapidité, la sécurité et la commodité des déplacements effectués avec les paiements sans contact, et les agences de transport ont pris note de ce fait. Avec près de 180 projets en cours, Visa s’engage à offrir cette expérience améliorée et de meilleurs trajets aux usagers, partout dans le monde », a déclaré Nick Mackie, responsable mondial de la mobilité urbaine chez Visa. « Nous sommes encouragés par la croissance continue du programme Visa Ready for Transit, qui joue un rôle essentiel dans l’accélération de la fourniture de solutions de transports sans contact, en donnant aux agences de transports en commun l’accès à des solutions certifiées par Visa, tout en aidant les partenaires à optimiser leurs investissements. »

En sélectionnant un fournisseur de technologie ou un consultant dont la fonction est de soutenir un projet dans le cadre du programme de partenariat de Visa, les agences de transports en commun peuvent simplifier le processus d’identification du bon partenaire et de la bonne expertise, rationaliser les tests et la mise en œuvre, et accélérer les délais de mise sur le marché. Les agences de transports en commun peuvent faire avancer leurs projets en toute confiance en sachant que la solution certifiée « Visa Ready » qu’elles ont choisie répondra aux normes de sécurité élevées de Visa.

Il a été démontré que les solutions sans contact de transports en commun rationalisent l’encaissement du prix des billets et réduisent les coûts opérationnels, tout en aidant à augmenter le nombre d’usagers grâce à une expérience client améliorée.1 Le programme Visa Ready for Transit offre aux agences de transports en commun un accès à 100 partenaires à travers le monde avec des solutions et des fonctionnalités de pointe pour prendre en charge divers aspects clés des systèmes tarifaires de prochaine génération, couvrant notamment la délivrance des billets, l’encaissement du prix de ces billets et la gestion administrative. Outre les fournisseurs de technologie, le programme de partenariat de Visa fait intervenir des consultants de premier plan qui peuvent aider les agences de transports en commun en leur donnant accès à de la documentation technique et à une expertise en matière de conception et de fourniture de solutions basées sur ces cadres.

« La MTA s’est engagée à offrir des trajets plus rapides et plus pratiques à ses passagers. Le fait pour les usagers de présenter leur carte sans contact ou leur portefeuille numérique sur le valideur rend non seulement plus facile leur trajet, mais leur offre également la flexibilité et le choix d’utiliser leur mode de paiement préféré », a déclaré Al Putre, responsable du programme OMNY chez MTA. « Nous avons reçu des réactions extrêmement positives de la part des usagers depuis le lancement d’OMNY, le nouveau système de paiement sans contact de la MTA, comme en témoigne le fait qu’on ait presque atteint le seuil des trois millions de validations par effleurement depuis le lancement du système le 31 mai dernier. Travailler avec des partenaires dotés de l’expertise technique et des capacités de pointe nécessaires pour offrir cette expérience a joué un rôle crucial dans le succès continu du projet. »

Les consommateurs du monde entier continuent de choisir la validation par effleurement comme moyen de paiement préféré, plus de 50 % des transactions Visa en face en face en dehors des États-Unis se déroulant de cette façon. Plus de 100 millions de cartes Visa sans contact ont été émises aux États-Unis, et on prévoit que leur nombre se montera à 300 millions en 2020.

« En tant que destination internationale comptant un peu moins d’un demi-million d’habitants, la ville d’Édimbourg doit concilier les besoins en matière de transport de ses résidents et ceux des visiteurs au sein d’un environnement compact. Nous avons été époustouflés par la réaction des clients depuis le lancement des paiements sans contact sur plus de 600 bus urbains, et avons récemment traité notre deux millionième effleurement deux mois après le lancement du programme », a déclaré Stevie Chambers, responsable des projets commerciaux chez Lothian. « Le plus grand avantage pour nos clients est que, contrairement à la billetterie traditionnelle, les clients n’ont pas vraiment besoin de connaître nos tarifs et notre réseau. Ils se voient simplement facturer le meilleur tarif pour les voyages qu’ils ont effectués. En tant que transporteur, si le sans contact ne fait pas encore partie de votre stratégie de billetterie, il est temps de changer les choses. »

Visa Ready for Transit aide les entreprises participantes à concrétiser leurs opportunités, à l’heure où de plus en plus de villes à travers le monde cherchent à mettre en place de nouveaux modes de paiement qui répondent aux préférences et attentes des consommateurs. Les partenaires de Visa peuvent optimiser leurs investissements dans de nouvelles solutions et capacités grâce à la certification et à la réalisation de tests en appliquant les règles mondiales de Visa. Les solutions certifiées Visa Ready fonctionnent dans le monde entier, que l’usager monte dans un bus à Sao Paulo, à Singapour ou à Sydney.

Les nouveaux partenaires Visa Ready rejoignent un groupe d’autres partenaires qui participent déjà à l’opportunité croissante d’améliorer les trajets des usagers :

« Notre passion est de permettre aux entreprises et aux opérateurs de transport du monde d’améliorer la vie quotidienne des voyageurs grâce à des technologies de paiement et d’information innovantes. À l’heure où de plus en plus de villes à travers le monde cherchent à simplifier la façon dont les personnes paient pour les services de mobilité, nous sommes fiers de collaborer avec des sociétés telles que Visa pour continuer à répondre aux besoins en constante évolution des voyageurs d’aujourd’hui grâce à des technologies de paiement de nouvelle génération. » - Boris Karsch, vice-président de la stratégie, Cubic Transportation Systems.

« La participation au programme de partenariat de transports en commun de Visa a permis à Vix d’offrir l’expérience de paiement intuitive et sans friction requise par les passagers, tout en offrant la possibilité aux agences de transports en commun de proposer des solutions innovantes en matière de tarification et de contrôle de la tarification pour leurs services. Le fait de faire partie du programme Visa a permis d’accélérer l’adoption des paiements EMV sans contact dans toutes nos agences à l’échelle mondiale, apportant à la fois des avantages opérationnels et des économies de coûts, en plus de fournir une mine de données précieuses liées au service, et ce à l’heure où les agences s’efforcent de mettre en œuvre la numérisation de leurs services. » - Adrian Kelly, chef de produit , Vix Technology

« La circulation des personnes dans les systèmes de transports en commun ne va faire qu’augmenter, étant donné que le temps va devenir de plus en plus précieux et que la préservation du climat sera un automatisme pour les générations futures. La capacité des personnes à accéder aux services des transports en commun dépendra non seulement des innovations en matière de billetterie, mais également de solutions de paiement équilibrant l’offre et la demande pour ces services, et répondant en même temps aux besoins et désirs des consommateurs. Worldline et Visa ont collaboré à de nombreux projets afin d’introduire de nouvelles formes de paiements numériques liées aux transports en commun, ce qui s’est traduit par des avantages inhérents à une augmentation des recettes, à une réduction de la fraude et, plus important encore, à une simplification de l’accès pour les voyageurs. Nous prévoyons que le secteur va évoluer de plus en plus rapidement et que ces changements permettront de développer des produits qui optimiseront le potentiel des réseaux mondiaux de paiement pour les transports en commun, de la même manière que pour le commerce de détail par le passé. »- James Bain, directeur mondial des transports, Worldline

Si vous êtes un opérateur de transports en commun et que vous souhaitez en savoir plus sur les partenaires de Visa Ready for Transit, rendez-vous ici.

Si vous êtes un fabricant de matériel informatique ou de logiciels, ou un consultant en transports en commun, et que vous souhaitez devenir un partenaire du programme Visa Ready for Transit, ou si vous êtes déjà inscrit au programme et souhaitez certifier votre solution auprès de Visa, vous pouvez en apprendre davantage ici.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout depuis n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus d’informations, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

1 Transport for London, Commissioner’s Report, février 2016 : http://content.tfl.gov.uk/board-160203-item05-commissioners-report-v2.pdf

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191031005923/fr/