Visa : investit dans le VTC indonésien Go-Jek

Données financières (USD) CA 2019 22 761 M EBIT 2019 15 372 M Résultat net 2019 12 046 M Dette 2019 8 357 M Rendement 2019 0,56% PER 2019 33,5x PER 2020 28,9x VE / CA2019 17,6x VE / CA2020 15,5x Capitalisation 392 Mrd Graphique VISA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VISA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 37 Objectif de cours Moyen 185,19 $ Dernier Cours de Cloture 179,31 $ Ecart / Objectif Haut 25,5% Ecart / Objectif Moyen 3,28% Ecart / Objectif Bas -17,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alfred F. Kelly Chief Executive Officer Ryan McInerney President Robert W. Matschullat Independent Chairman Rajat Taneja Executive Vice President-Technology & Operations Vasant M. Prabhu Chief Financial Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VISA 35.90% 394 987 MASTERCARD 46.63% 284 282 PAYPAL HOLDINGS 42.36% 141 756 PALO ALTO NETWORKS INC 16.73% 20 890 AVAST 20.56% 4 004 MIMECAST LTD 45.47% 2 958