Visa : lancement commercial de Visa B2B Connect

11/06/2019 | 13:36

Visa annonce le lancement commercial du réseau transfrontalier Visa B2B Connect, qui couvrira plus de 30 corridors commerciaux à travers le monde, et vise à être étendu à 90 marchés d'ici la fin de l'année 2019.



'Désormais, les établissements financiers pourront traiter rapidement et de façon sécurisée des paiements transfrontaliers de valeur élevée, et ce entre entreprises dans le monde entier', explique le groupe américain de solutions de paiement.



Bottomline et FIS proposent d'ores et déjà un accès à la plateforme Visa B2B Connect aux banques partenaires. Outre les ressources clés de Visa, Visa B2B Connect s'appuie sur la structure open source Hyperledger Fabric de la Fondation Linux, en partenariat avec IBM.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.