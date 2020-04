Visa : pénalisé par une dégradation de broker

15/04/2020 | 15:47

Visa lâche plus de 3% en début de séance à Wall Street, pénalisé par des propos de Jefferies qui dégrade son conseil sur le titre du groupe de cartes de crédit de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 190 à 180 dollars.



Le broker estime que 'les vents contraires des voyages internationaux plus faibles pourraient être plus importants et plus durables qu'attendu par le marché, créant une série prolongée de révisions à la baisse d'estimations'.



