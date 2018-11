Visa : renforce son engagement à accroître les paiements numériques en Inde

En investissant dans BillDesk, la principale plateforme technologique de paiement en Inde

Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui un investissement minoritaire dans BillDesk, une importante plateforme de paiement en ligne et de paiement de factures, en Inde. L’investissement et la collaboration de Visa aideront BillDesk à développer de nouvelles gammes de produits pour ses activités de paiement et de fidélisation, et à étendre sa présence dans d’autres zones géographiques. L’investissement sera soumis aux approbations légales requises, et ne devrait avoir aucune incidence directe sur les activités indiennes existantes de Visa.

« En tant qu’acteur majeur des paiements en Inde, BillDesk est un partenaire de longue date de Visa. Ayant travaillé avec les fondateurs de BillDesk au fil des ans, les dirigeants de Visa ont toujours été impressionnés par leur vision, leurs connaissances du marché et leurs capacités d’exécution, ainsi que par leur focalisation sur les valeurs. Cet investissement renforce notre engagement à long terme dans la croissance de l’Inde en matière de paiements numériques », a déclaré le président de la région Asie-Pacifique, Chris Clark.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par cet investissement du plus grand réseau de paiement mondial, Visa. Nous sommes maintenant impatients de créer de nouveaux produits et solutions qui profiteront aux commerçants comme aux consommateurs. Avec son réseau étendu et ses solides relations, Visa est un excellent partenaire qui cherche également à offrir nos services sur d’autres marchés », a ajouté M N Srinivasu, cofondateur de BillDesk.

Il s’agit, de la part de Visa, du plus récent partenariat et investissement en faveur d’innovateurs émergents en matière de paiement. En tant que société internationale de technologie de paiement, Visa collabore constamment avec des entreprises de technologie et de services financiers dans le monde entier, en particulier avec celles qui ont le potentiel de promouvoir, auprès de leurs clients, la croissance des paiements numériques. Parmi les investissements précédents, on peut citer, notamment, Paidy, Behalf, Marqeta, Payworks, Klarna, LoopPay (acquise par Samsung), Square et Stripe.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour plus de renseignements, consultez À propos de Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews

À propos de BillDesk

BillDesk, une société de technologie et de solutions de paiement, traite chaque année plus de 60 milliards USD en paiements numériques. Depuis plus de 10 ans, BillDesk est le leader en matière de gestion des paiements électroniques et du commerce numérique en Inde. La plateforme de paiement et les solutions de relation et de fidélisation client proposées par BillDesk et ses filiales sont utilisées par les plus grandes banques et entreprises indiennes.

