Visa : renouvelle son partenariat olympique jusqu’en 2032

Visa Inc. (NYSE : V), depuis longtemps sponsor mondial des Jeux olympiques et promoteur du Mouvement olympique, et le Comité international olympique (CIO) ont annoncé aujourd’hui la prolongation du parrainage olympique de Visa jusqu’en 2032. Dans le cadre de ce renouvellement, Visa continuera à soutenir le Comité international paralympique (CIP) et les Jeux paralympiques.

« Depuis 1986, Visa offre, lors des Jeux olympiques, les plus récentes innovations en matière de paiement et d’expériences numériques, tout en aidant les athlètes dans leur quête d’excellence », a déclaré Al Kelly, chef de la direction de Visa Inc. « En continuant de soutenir le Mouvement olympique et les Jeux olympiques jusqu’en 2032, nous veillerons à ce que la prochaine génération d’athlètes, de fans, de détenteurs de cartes et de clients puissent optimiser leur expérience olympique et faire partie d’un mouvement qui nous inspire et nous unit tous pour réaliser de grandes choses. »

Le président du CIO Thomas Bach a déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux de prolonger notre partenariat, car Visa est l’un des membres fondateurs de notre programme TOP. Notre partenariat avec Visa témoigne d’un engagement partagé envers l’héritage des Jeux olympiques et du Mouvement olympique mondial. Visa a toujours été un moteur de l’innovation sur la scène mondiale. Au nom du CIO, des Comités nationaux olympiques du monde entier et des athlètes eux-mêmes, je voudrais remercier Visa, ainsi que ses clients et partenaires, pour leur engagement en faveur des Jeux olympiques 2032 ».

En tant que membre fondateur du programme The Olympic Partner (TOP), Visa a continuellement fourni des solutions de paiement innovantes à chaque édition des Jeux. En renouvelant son parrainage, Visa se réjouit de travailler avec les comités d’organisation locaux afin de garantir durablement le progrès des paiements numériques dans le pays hôte pendant et après les Jeux olympiques eux-mêmes.

« Visa propose un moyen de paiement sûr et rapide qui transcende les commerçants, les frontières et les devises ; or les Jeux olympiques offrent une opportunité sans précédent de promouvoir la marque Visa au niveau local et mondial », a déclaré Lynne Biggar, directrice Marketing et Communication, chez Visa Inc.

Grâce au renouvellement du parrainage, Visa pourra continuer à tirer parti de l’envergure mondiale des Jeux pour atteindre des objectifs stratégiques importants, tels que l’acceptation croissante des produits Visa et leur mise en valeur préférentielle parmi les consommateurs. Visa va continuer à offrir à ses clients, partenaires et visiteurs des Jeux olympiques, des avantages exceptionnels allant de l’exclusivité des paiements aux Jeux Olympiques à des expériences uniques sur les plateformes numériques et autres.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation incessante de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type d’appareil, et une force motrice derrière le rêve d’un avenir sans numéraire, pour tous, et partout. À l’heure où le monde évolue de l’analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, consultez les liens À propos de Visa, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews.

