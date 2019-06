Visa : signature d'un accord stratégique avec Western Union

05/06/2019 | 17:44

Visa annonce ce mercredi avoir signé un nouvel accord stratégique avec Western Union, aux termes duquel la plus grande société de transfert d'argent au monde mettra en oeuvre la plateforme de paiement en temps réel de Visa, Visa Direct.



Ensemble, Visa et Western Union prévoient de fournir des solutions de paiements transfrontaliers en temps réel aux entreprises et aux consommateurs de plus de 200 pays et dans plus de 130 devises.





