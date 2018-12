Visa : va racheter la fintech britannique Earthport

Données financières ($) CA 2019 22 866 M EBIT 2019 15 490 M Résultat net 2019 11 984 M Dette 2019 7 230 M Rendement 2019 0,77% PER 2019 24,56 PER 2020 21,06 VE / CA 2019 12,9x VE / CA 2020 11,5x Capitalisation 287 Mrd Graphique VISA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VISA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 38 Objectif de cours Moyen 161 $ Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alfred F. Kelly Chief Executive Officer & Director Ryan McInerney President Robert W. Matschullat Independent Chairman Rajat Taneja Executive Vice President-Technology & Operations Vasant M. Prabhu Chief Financial Officer & Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VISA 14.22% 287 054 MASTERCARD 23.17% 180 935 PAYPAL HOLDINGS 12.47% 92 077 PALO ALTO NETWORKS INC 25.33% 16 444 AVAST 0.00% 3 295 MIMECAST LTD 13.39% 1 813