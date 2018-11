Visiativ : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 au 23 novembre 2018

Lyon, 27 novembre 2018. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché

(MIC Code) Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 19/11/2018 FR0004029478 - - XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 20/11/2018 FR0004029478 - - XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 21/11/2018 FR0004029478 1 967 12,9465 € XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 22/11/2018 FR0004029478 2 060 12,9551 € XPAR Visiativ 969500E49IJXR9T6O894 23/11/2018 FR0004029478 1 226 12,999 € XPAR

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le Groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Angleterre, Brésil, Canada, États-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 900 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA/PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

