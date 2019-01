Lyon, lundi 14 janvier 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

À la suite de la signature d'une lettre d'intention communiquée le 20 novembre 2018, ABGI Group, cabinet international de conseil en management et financement de l'innovation et filiale de Visiativ1, annonce avoir finalisé l'acquisition de la majorité du capital de Jumpstart (93%), cabinet de conseil en financement de l'innovation au Royaume-Uni.

Un nouveau pays pour ABGI Group, pôle management et financement de l'innovation du groupe Visiativ

Créé en 2008 à Edimbourg (Écosse), Jumpstart accompagne près de 700 clients dans leurs problématiques liées au financement de l'innovation grâce à une équipe de 44 personnes situées sur ses 3 sites (Edimbourg, Manchester et Birmingham).

Jumpstart réalise un chiffre d'affaires d'environ £4,7M (5,2 M€) en croissance de + 9% et avec une rentabilité à deux chiffres. La société est dirigée par Scott Henderson, son Directeur général.

Par ce rapprochement, ABGI Group acquiert un savoir-faire unique pour l'accompagnement des PME (90% des clients de Jumpstart) et se positionne sur un nouveau pays dont le marché est très dynamique. À l'issue de cette opération, le pôle Conseil de Visiativ sera présent sur 5 pays (France, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Brésil via une participation minoritaire) avec un effectif constitué d'environ 200 personnes, dont la moitié à l'international.

Jumpstart va venir renforcer le développement d'ABGI Group, dont la filiale française a reçu récemment la distinction Excellence 20192 récompensant les sociétés pour leur parcours de croissance.

Une étape importante pour le groupe Visiativ dans le cadre de l'exécution du plan Next100 visant à réaliser 200 M€ en 2020

Quelques mois après l'acquisition de la société Innova Systems (distributeur SOLIDWORKS situé à Cambridge –£3,8M de chiffre d'affaires en bonne croissance), Visiativ annonce ainsi le déploiement au Royaume-Uni de son métier de conseil en management et financement de l'innovation.

Cette opération va permettre au groupe Visiativ d'atteindre une taille significative au Royaume-Uni (environ 10 M€ de chiffre d'affaires en année pleine avec une équipe de 65 personnes) et de bénéficier d'une vaste base clients en vue de développer un cross-sell efficace entre ses activités d'intégration SOLIDWORKS (Innova Systems) et de Conseil en management de l'innovation (Jumpstart) auprès d'un total de 1 700 clients.

Cette opération est réalisée selon le modèle entrepreneurial. Scott Henderson, Directeur général de Jumpstart, en demeurera actionnaire et deux managers auront la possibilité de le devenir courant 2019.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, commente : « Nous sommes enthousiasmés par ce rapprochement avec un acteur dynamique au Royaume-Uni qui nous permet d'y déployer un deuxième de nos métiers, métier sur lequel nous avons prouvé la pertinence de l'offre dans l'environnement Visiativ puisque ABGI Group a réalisé une croissance de +30% depuis début 2018. »

Bruno Demortière, CEO d'ABGI Group, déclare : « Cette acquisition est une opportunité unique pour l'activité de conseil en management et financement de l'innovation dans un contexte de Brexit, car le Royaume-Uni va maintenir ses mécanismes incitatifs au plus haut niveau, ce qui s'est d'ores et déjà traduit par un taux de croissance à deux chiffres du nombre de déclarants. »

Scott Henderson, Directeur général de Jumpstart, ajoute : « Cet adossement avec un acteur international présent sur la totalité de la chaîne de valeur de l'innovation, du logiciel au conseil en passant par la production, via son pôle impression 3D, est très motivant pour mes équipes et moi-même ; la dynamique de consolidation d'ABGI Group repose sur des piliers que nous partageons : une méthodologie efficace et une équipe engagée. »

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2018, le 22 janvier 2019, après Bourse.

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte près de 900 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

1 ABGI Group est une filiale du groupe Visiativ depuis son acquisition majoritaire en mars 2018

2 Diplôme Excellence 2019 décerné par Bpifrance

