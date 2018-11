Lyon, 20 novembre 2018 - 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

ABGI, cabinet international de conseil en management et financement de l'innovation, filiale du groupe Visiativ depuis son acquisition majoritaire en mars 2018, annonce avoir signé une lettre d'intention en vue de l'achat de 93% du capital d'un cabinet de conseil en financement de l'innovation situé en Europe.

Déjà présent en France, au Canada, aux États-Unis et au Brésil, ABGI se déploie sur un nouveau pays et atteint ainsi, avec le renfort d'une équipe constituée de 44 collaborateurs, un effectif avoisinant les 200 personnes.

À travers ce rapprochement avec ce cabinet, réalisant environ 5 M€ de chiffre d'affaires avec une rentabilité à deux chiffres, ABGI acquiert un savoir-faire unique sur l'accompagnement de PME (90% des 700 clients de la cible). Ce capital client permettra d'accélérer le développement du pôle Conseil sur des cibles clients plus petites, constituant la majorité des clients historiques de Visiativ, notamment sur sa base SOLIDWORKS, et accélérer ainsi le cross sell avec les autres métiers du groupe.

Il s'agit d'une étape importante pour Visiativ dans l'accomplissement du plan #Next100 qui vise à atteindre 200 M€ de chiffre d'affaires en 2020. Il s'agit en effet du premier déploiement du groupe sur son nouveau métier de conseil en management et financement de l'innovation, dans un pays européen dans lequel il est déjà présent au travers de son activité d'intégration de logiciels SOLIDWORKS.

L'opération, dont le dénouement est attendu au 1er trimestre 2019, sera portée par Visiativ Conseil, société créée en mars 2018 en vue d'acquérir le Groupe ABGI avec les directeurs d'ABGI, dans laquelle Visiativ détient une participation majoritaire. L'acquisition sera réalisée selon le modèle entrepreneurial : le Directeur général de la cible demeurera actionnaire et des managers auront également la possibilité de le devenir en 2019.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, commente : « Nous sommes enthousiasmés par ce rapprochement avec un acteur dynamique sur sa zone géographique. Il nous permet d'élargir le socle de déploiement de notre offre sur cette zone, avec le métier de Conseil en innovation sur lequel nous avons prouvé la pertinence au sein de l'environnement Visiativ puisque ABGI a réalisé une croissance organique de près de 30% sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018. »

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2018, le 31 janvier 2019 après Bourse

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Brésil, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Maroc, et Suisse), Visiativ compte près de 900 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com



