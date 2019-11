Lyon, le 4 novembre 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth à Paris.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'établit désormais à 126,9 M€ en progression +7% en organique et +33% en intégrant les acquisitions.

À la suite du 3ème trimestre, Visiativ confirme son objectif de plus de 200 M€ de chiffre d'affaires en 2019.

Chiffre d'affaires consolidé neuf mois – Données non auditées

En M€ 9 mois

2018 9 mois

2019 Variation Croissance organique[1] Chiffre d'affaires total 95,3 126,9 +33% +7% Dont chiffre d'affaires récurrent 54,3 76,4 +41% +10% % récurrent 57% 60% +3pts Intégration – Dassault Systèmes 60,2 75,3 +25% +4% Édition 18,1 22,1 +22% +13% Conseil 9,9 21,2 +115% +15% Intégration - Business Development 7,1 8,2 +16% +10%

Commentaires sur le 3ème Trimestre :

Le pôle Intégration (Dassault Systèmes) a connu une dynamique positive au 3 ème trimestre, en croissance de +19% en organique. Cette croissance est portée par un effet de saisonnalité accentué en France et par les bonnes performances des sociétés à l'international. Ce rattrapage, par rapport au 1 er semestre, permet de se remettre en ligne avec les objectifs annuels.

a connu une dynamique positive au 3 trimestre, en croissance de +19% en organique. Cette croissance est portée par un effet de saisonnalité accentué en France et par les bonnes performances des sociétés à l'international. Ce rattrapage, par rapport au 1 semestre, permet de se remettre en ligne avec les objectifs annuels. Le pôle Édition poursuit son développement rapide avec une progression de +15% en organique. Le Groupe a capitalisé sur sa plateforme Moovapps, qui génère du cross-selling entre ses différentes offres et une croissance toujours nourrie des solutions SaaS (+16%) sur la période.

poursuit son développement rapide avec une progression de +15% en organique. Le Groupe a capitalisé sur sa plateforme Moovapps, qui génère du cross-selling entre ses différentes offres et une croissance toujours nourrie des solutions SaaS (+16%) sur la période. Le pôle Conseil a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de +19% en organique. ABGI Group a été très actif sur ses marchés historiques (France, USA) et peut désormais s'appuyer sur un moteur de croissance supplémentaire au Royaume-Uni, grâce à l'intégration réussie de Jumpstart.

a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de +19% en organique. ABGI Group a été très actif sur ses marchés historiques (France, USA) et peut désormais s'appuyer sur un moteur de croissance supplémentaire au Royaume-Uni, grâce à l'intégration réussie de Jumpstart. Le pôle Intégration - Business Development, qui regroupe les activités de Visiativ dans le Cloud et le Rapid Manufacturing, a signé un assez bon 3ème trimestre, traduisant les premiers effets des décisions de structuration commerciale et industrielle de ce pôle.

La conquête commerciale a été accompagnée par une progression de +10 % en organique du chiffre d'affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements). La part du chiffre d'affaires récurrent représente désormais 60% des ventes consolidées, contre 57% à fin septembre 2018.

La part du chiffre d'affaires réalisé à l'international (29 M€) ressort désormais à 23% du chiffre d'affaires consolidé, portée à la fois par les nouvelles acquisitions et un développement organique rapide sur les nouvelles zones de conquête.

Confirmation des objectifs 2019

La dynamique enregistrée au 3ème trimestre par Visiativ, sur les 3 principaux métiers du Groupe, conforte Visiativ dans sa capacité à atteindre son objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé : plus de 200 M€.

Pour y parvenir, il faudra réaliser un bon quatrième trimestre, historiquement le plus important de l'année.

Visiativ demeure confiant pour afficher en 2019 une nouvelle année de croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice.

Agenda financier

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 28 janvier 2020

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. La publication aura lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

[1] Croissance à périmètre constant retraitée de l'impact de la consolidation d'ABGI Group (01/04/18), de Valla (01/04/18), d'Innova Systems (01/07/18), d'Audros Technology (01/07/18), de Dimensions Group (01/12/2018), d'ABGI UK (ex-Jumpstart) (01/01/2019) et de CCSL (01/07/2019).

