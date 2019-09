Lyon, le 24 septembre 2019 – 10h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Visiativ, accélérateur d'innovation et de transformation des entreprises, est fier d'annoncer que ses deux co-fondateurs, Christian Donzel et Laurend Fiard, ont été récompensés lundi 23 septembre 2019 du Prix de l'Entrepreneur de l'année 2019 EY pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce prix vient récompenser ce duo d'entrepreneurs à l'origine de Visiativ, Groupe qui se construit depuis plus de 30 ans en conciliant innovation et engagement collaborateurs.

Depuis 27 ans, le Prix de l'Entrepreneur de l'Année, organisé par EY, récompense au niveau régional et national les fers de lance de l'économie, piliers de la croissance et de la compétitivité tricolore. Il met en lumière chaque année des parcours entrepreneuriaux de femmes et d'hommes remarquables ayant fait preuve d'innovation, de leadership et d'excellence mais qui ont également contribué à l'amélioration de la qualité de vie de leur région, de leur pays, à travers le monde.

Parmi les 24 candidats en lice en région Auvergne-Rhône-Alpes, Christian Donzel et Laurent Fiard ont donc été désignés Entrepreneurs de l'Année 2019.

Leur histoire entrepreneuriale remonte à plus de 30 ans, en 1987, avec la création d'AGS, filiale du groupe suisse AEL, par Christian Donzel et dont Laurent Fiard est le premier collaborateur. Désireux de se lancer dans une aventure commune, ils rachètent 10 ans plus tard AGS, qui réalise déjà un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, et nouent un partenariat avec le groupe Dassault Systèmes autour de sa solution logicielle de conception 3D SOLIDWORKS. Parallèlement, la société effectue ses premiers pas dans l'édition logicielle avec une première solution de gestion de la qualité. Au cours de cette décennie, le groupe AGS devient Axemble en 2001, puis Visiativ en 2009, combinaison des mots « Vision » et « Collaborative ». La société bâtit sa proposition de valeur sur l'accompagnement des entreprises vers le 2.0. Fort de cette stratégie, le Groupe connaît une croissance dynamique et fait ses premiers pas à l'international en 2010 en s'implantant directement en Suisse et au Maroc et en développant un réseau de partenaires dans plus de 10 pays.

En 2014, Visiativ s'introduit en Bourse sur Euronext Growth pour accélérer ses projets de croissance, notamment pour accompagner son développement sur le métier d'éditeur de logiciels par l'innovation et mener une stratégie d'acquisitions sélective. Cette dernière lui permet d'étendre sa proposition de valeur et de devenir un Groupe profondément engagé dans la transformation numérique des entreprises depuis l'idéation jusqu'au service après-vente, au travers de 4 métiers complémentaires : l'Intégration de logiciels, l'Édition via sa plateforme Moovapps, le Conseil et le Business développement (qui réunit les activités d'impression 3D et d'infogérance).

Aujourd'hui, Visiativ est passé d'une PME à une ETI et compte plus de 1 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€ dont 20% à l'international où Visiativ est présent dans 10 pays. Le Groupe vise un chiffre d'affaires consolidé de 200 M€ dès 2019, soit une croissance totale de plus de +20% combinant croissance organique et acquisitions. Cette performance permettra à Visiativ d'atteindre, avec un an d'avance, l'objectif fixé initialement dans son plan Next100.

Christian Donzel et Laurent Fiard, co-fondateurs de Visiativ, déclarent :

« L'attribution de ce Prix de l'Entrepreneur de l'année 2019 en région Auvergne-Rhône-Alpes est un moment de fierté pour nous. C'est un véritable travail d'équipe. Il nous permet de prendre la mesure du chemin parcouru depuis la naissance de Visiativ jusqu'au Groupe aujourd'hui : une société internationale rassemblant plus de 1 000 collaborateurs au service de la transformation numérique de plus de 18 000 clients. Cette belle histoire d'entreprenariat, nous continuons de l'écrire chaque jour avec l'ensemble de nos collaborateurs fédérés autours de valeurs communes comme l'innovation et l'engagement collaboratif. »

La dynamique Visiativ en vidéo

Rendez-vous le 15 octobre 2019 à la Salle Pleyel (Paris) pour découvrir le lauréat national du Prix de l'Entrepreneur de l'Année

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

