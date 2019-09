Visiativ : Résultats semestriels 2019 : poursuite de la trajectoire de croissance rentable

Croissance dynamique du chiffre d'affaires (+33%), portée par les pôles Conseil et Édition

Forte progression de l'EBITDA et du résultat d'exploitation

Confirmation des objectifs annuels : plus de 200 M€ de chiffre d'affaires et amélioration de la rentabilité

Lyon, le 17 septembre 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Les résultats du 1er semestre 2019 s'inscrivent pleinement dans la trajectoire de croissance rentable de Visiativ, avec :

Une progression soutenue de +33% du chiffre d'affaires à 85,0 M€, avec des pôles Conseil et Édition en croissance organique à deux chiffres et un pôle Intégration qui a connu une évolution habituelle sur un 1er semestre, en quasi-stabilité organique, et qui est attendu en progression notable au 2nd semestre ;

Un chiffre d'affaires récurrent en progression de +50%, dont +6% en organique, qui représente désormais 63% de l'activité semestrielle contre 56% un an plus tôt ;

La poursuite du déploiement international de l'offre Visiativ, avec de nouvelles acquisitions, en croissance, pour les pôles Intégration et Conseil au cours du semestre écoulé, portant à 22% la part de l'activité réalisée à l'international contre 8% un an plus tôt ;

Une marge d'EBITDA de 4,1%, à son plus haut niveau semestriel, et un résultat d'exploitation, traditionnellement en perte au 1er semestre en raison de la saisonnalité de l'activité, qui s'établit à 1,0 M€ sur la période.

Fort de ces résultats solides à mi-exercice et de la tendance favorable sur les différents pôles au 3ème trimestre, Visiativ confirme son objectif visant à réaliser plus de 200 M€ de chiffre d'affaires dès 2019, avec un an d'avance sur le plan stratégique Next100, accompagné d'une nouvelle année d'amélioration de la rentabilité.

Données en M€ - Revue limitée

Normes comptables françaises S1 2018

(6 mois) S1 2019

(6 mois) Variation 2018

(12 mois) Chiffre d'affaires 64,1 85,0 +33% 163,2 EBITDA1 0,0 3,5 +3,5 M€ 13,1 % Marge d'EBITDA - 4,1% - 8,0% Résultat d'exploitation -1,9 1,0 +2,9 M€ 8,9 % Marge d'exploitation -3,0% 0,8% - 5,4% Résultat net part du groupe -3,6 -3,5 +0,2 M€ 3,3

1 Résultat d'exploitation + Dotations nettes aux amortissements et provisions

À l'issue du 1er semestre 2019, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 85,0 M€ en progression soutenue de +33% (+2% à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) s'élève à 53,4 M€ à mi-exercice, en hausse de +50% dont +6% en organique, représentant désormais 63% de l'activité totale du Groupe (vs. 56% au 1er semestre 2018). En outre, la croissance organique des acquisitions est d'environ +10% sur le semestre.

Les pôles Édition et Conseil réalisent des croissances organiques dynamiques, respectivement +12% et +11%. Avec l'apport des croissances externes, les deux pôles progressent respectivement de +26% et +164%.

Le pôle Intégration a connu une évolution habituelle sur un 1er semestre, en quasi-stabilité en organique mais en croissance de +20% avec l'apport des acquisitions internationales. Cette activité est attendue en progression plus significative au 2nd semestre compte tenu d'une saisonnalité et d'un contexte de marché plus favorables.

Au-delà des évolutions métiers, le Groupe a poursuivi son mouvement d'internationalisation au 1er semestre (22% de l'activité totale contre 8% il y a un an), sous l'effet des dernières acquisitions des douze derniers mois (Innova Systems, Dimensions Group, Jumpstart). L'international s'affirme de plus en plus comme un relais de croissance, notamment pour le pôle Intégration (22% des ventes du pôle sont désormais réalisées hors de France, vs. 10% en 2018).

Progression de +3,5 M€ de l'EBITDA du Groupe au 1er semestre 2019

L'EBITDA s'est élevé à 3,5 M€ au 1er semestre 2019, contre un résultat à l'équilibre un an plus tôt, bénéficiant notamment de l'évolution du mix-activités, avec un accroissement des poids des pôles Édition et Conseil, les plus rentables.

Le pôle Intégration a enregistré une perte d'EBITDA réduite à (0,7) M€ contre (1,3) M€ au 1er semestre 2018. Pour rappel, le résultat de ce pôle est réalisé au cours de la seconde moitié de l'exercice (5,7 M€ d'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice 2018).

Le pôle Édition a réalisé 1,4 M€ d'EBITDA au 1er semestre, contre un EBITDA à l'équilibre un an plus tôt, soit une marge d'EBITDA de 9,5%, portée par la progression totale de +27% de l'activité.

Le pôle Conseil conserve une rentabilité élevée, avec un EBITDA de 3,8 M€, représentant une marge d'EBITDA de 26,3% (24,9% de marge d'EBITDA sur les 9 mois de consolidation en 2018).

Le segment Business Development (cloud, rapid manufacturing) enregistre une perte d'EBITDA de (1,1) M€ malgré une croissance totale de +10% de l'activité, conséquence du travail mené sur la reconception des offres et du niveau important d'investissements.

Traditionnellement déficitaire sur un 1er semestre compte tenu du poids fort de l'activité du 2nd semestre, le résultat d'exploitation semestriel ressort à 1,0 M€.

Le résultat financier s'inscrit à (0,8) M€, intégrant le coût des nouveaux financements mis en place courant 2018 pour accélérer la croissance.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de (0,3) M€ et de l'impôt sur les sociétés de (1,5) M€, le résultat net consolidé s'élève à (1,6) M€, contre (3,0) M€ au 1er semestre 2018. La quote-part plus importante dévolue aux intérêts minoritaires, notamment sur ABGI Group, conduit à un résultat net part du Groupe de (3,5) M€ au 1er semestre 2019, contre (3,6) M€ en 2018.

Situation financière au 30 juin 2019

Alors que la capacité d'autofinancement est positive au 1er semestre, à 1,2 M€, la variation du besoin en fonds de roulement a pesé sur la génération de cash-flow de la période, à (6,5) M€ en raison du périmètre des acquisitions récentes, dont le pôle Conseil, pour lequel la position de trésorerie la plus haute est fin septembre.

Les opérations d'investissements totalisent (9,4) M€, principalement allouées à la croissance externe pour (5,6) M€ et immobilisations incorporelles pour (2,4) M€.

A fin juin 2019, la trésorerie disponible s'élevait à 18,9 M€. La dette financière nette s'établissait à 33,1 M€, représentant un ratio de gearing de 73% au 30 juin 2019, traditionnellement point bas de l'exercice (60% au 30 juin 2018 et 35% au 31 décembre 2018). Le Groupe escompte un ratio de gearing voisin de 50% en fin d'exercice, sur la base du périmètre actuel.

Perspectives

La performance du 1er semestre 2019 conjuguée à la bonne orientation des activités sur les premiers mois du 2nd semestre 2019, notamment pour le pôle Intégration, conforte le Groupe vis-à-vis de son objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé : plus de 200 M€, soit une croissance totale de plus de 20%, combinant croissance organique et effet de consolidation en année pleine des acquisitions réalisées en 2018 et 2019.

A l'image du 1er semestre, cette croissance dynamique se traduirait par une nouvelle année de progression de la rentabilité en 2019.

Agenda financier 2019

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 : 4 novembre 2019

Chiffre d'affaires annuel 2019 : 28 janvier 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes les publications auront lieu après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

