Lyon, le 4 juillet 2019 – 10h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Visiativ intègre le Label European Rising Tech qui met à l'honneur les PME-ETI européennes les plus performantes et les plus emblématiques cotées sur les marchés d'Euronext.

Visiativ a intégré en 2018 le Label Tech 40. Depuis le 1er juillet 2019, ce label évolue et devient le Label European Rising Tech. Basé sur la même approche qualitative en termes de performance et de liquidité, il s'ouvre aux PME cotées à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris. Les sociétés du Label European Rising Tech sont des valeurs technologiques prometteuses, cotées sur les marchés d'Euronext, opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou les TMT (Technologies, Medias et Télécommunications).

Visiativ entre ainsi dans le Top 100 européen des valeurs à potentiel. Ce label renforce la visibilité du Groupe à l'international, où Visiativ prévoit notamment une hausse de +20% de son chiffre d'affaires dans les neuf pays dans lesquels il est présent.

Coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014, Visiativ a doublé son chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années pour atteindre en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€. Sur la même période, le Groupe est passé d'une PME à une ETI et compte aujourd'hui plus de 1 000 collaborateurs. En 2019, le Groupe vise un chiffre d'affaires consolidé de 200 M€, soit une croissance totale de plus de +20% combinant croissance organique et acquisitions. Cette performance permettra à Visiativ d'atteindre, avec un an d'avance, l'objectif fixé initialement dans son plan Next100.

Laurent Fiard, Président-Directeur Général et co-fondateur de Visiativ : « Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui met à l'honneur le travail soutenu des collaborateurs de Visiativ et confirme la pertinence de notre stratégie. Celle-ci combine des acquisitions ciblées, notamment à l'international, et une croissance organique soutenue. Nous continuons à enrichir l'offre Visiativ et à développer nos métiers, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité. »

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

