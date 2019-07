Visiativ : Visiativ renforce ses actions en matière de RSE en 2019

Lyon, le 10 juillet 2019 – 18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives et de conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Les engagements sociaux, économiques et civiques de Visiativ auprès de l'ensemble de ses parties prenantes constituent un moteur de croissance à part entière de sa stratégie de développement.

Ces engagements forts se traduisent au sein du Groupe par des transformations positives et créatrices de valeur, et par la multiplication des synergies -notamment à travers des plateformes collaboratives– permettant d'accélérer l'innovation et d'intégrer au mieux l'ensemble des talents.

La politique RSE de Visiativ repose ainsi sur une forte implication au quotidien des collaborateurs, à travers diverses actions (mécénat de compétences, courses caritatives, dons, etc.).

En 2019, le Groupe a choisi de mettre à contribution ses ressources humaines et financières pour agir en faveur de trois grands thèmes : l'inclusion, l'accès aux nouvelles technologies et le bien-être de ses collaborateurs.

L'inclusion

Le développement du potentiel humain, quelles que soient les difficultés rencontrées (handicap, fragilité sociale) est une priorité pour Visiativ. Cette dernière est partagée et portée par l'ensemble des collaborateurs du Groupe à travers trois actions fortes :

Le Groupe est membre fondateur du collectif L'Entreprise des Possibles, lancé par Alain Mérieux, qui fédère 17 entreprises de la métropole lyonnaise mobilisées pour réunir des moyens humains, financiers et immobiliers afin de lutter contre la précarité des personnes mal logées ou sans domicile ;

Visiativ est partenaire du Club des partenaires H+ Sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes et a ainsi choisi de soutenir financièrement la ligue Handisport qui encourage la pratique sportive des personnes de la région en situation de handicap. Pour fédérer les collaborateurs et les sensibiliser à cette cause, le groupe Visiativ parraine le talentueux Gaëtan Charlot, l'un des meilleurs espoirs français de l'escrime handisport ;

Soutien du Groupe au mouvement Nouvelle Ère, qui a élaboré une charte des relations humaines en entreprise autour du handicap et de ses problématiques, dont Visiativ est signataire. Pour prolonger cette démarche, Visiativ met en place des actions de sensibilisation auprès de ses collaborateurs.

En parallèle du mécénat de compétences, des dons financiers, des initiatives terrains et la participation de collaborateurs à des courses caritatives sont réalisés pour soutenir les associations CAMI Sport & Cancer, la Fondation Emergences, Pachamama, Courir pour elles ou encore la Course des Héros au bénéfice de l'association Amis FSH.

L'accès aux nouvelles technologies

Face au développement rapide des technologies, Visiativ souhaite rendre l'informatique accessible à tous et accélérer l'éducation numérique des élèves en difficulté. Dans cette démarche, le Groupe soutient l'association WeeeFund qui lutte contre le décrochage scolaire via le réemploi d'ordinateurs donnés par des entreprises de la région. Premier parrain de l'association, Visiativ a ainsi équipé « Le Cours La Passerelle », une école de la région lyonnaise, de plusieurs postes complets, auparavant utilisés par les collaborateurs du Groupe. En plus d'un passage de relais physique symbolique, cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire.

Visiativ s'est également engagé auprès de l'UCLy, l'Université Catholique de Lyon. Aux côtés de grands acteurs régionaux, le Groupe soutient le développement de l'université et ses 19 projets d'investissement parmi lesquels : le renforcement du dispositif de bourse, le financement de la recherche autour de la diversité et de l'interculturalité, mais également le financement du programme E-UCLy de transformation numérique.

Le bien-être des collaborateurs

Convaincu que la création de valeur passe par le bien-être et la coopération de l'ensemble de ses collaborateurs, Visiativ met en place au quotidien de nombreuses actions de terrain pour améliorer la qualité de vie au travail : création des « Transformers », communauté de collaborateurs impliqués dans des projets transverses, organisation d'évènements et activités pour renforcer la cohésion interne, mise à disposition d'une conciergerie, de boîtes à lire, d'une salle de sport, etc.

Sa recherche continue d'amélioration de sa politique de Ressources Humaines a d'ailleurs été récompensée par l'entrée, pour la première fois, au palmarès Great Place To Work® 2018.

Agnès Galy, Directrice de projets au sein de Visiativ, témoigne : « Nous sommes fiers de l'ampleur de notre engagement et souhaitons développer cette dynamique grâce à l'accélération de notre fonds de dotation : Open Initiat'iv. Convaincu que nous pouvons aller plus loin ensemble, Open Initiat'iv permettra d'associer l'ensemble de notre écosystème à la démarche RSE globale du groupe Visiativ. »

À propos de Visiativ

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier et son offre de conseil en innovation. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 163 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 18 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Luxembourg, Maroc, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 000 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL / Eléonore DUFOUR

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com

eleonore.dufour@visiativ.com CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE ECONOMIQUE

ACTUS

Théo MARTIN / Serena BONI

Tél. : 01 53 67 36 75 / 04 72 18 04 92

tmartin@actus.fr

sboni@actus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59303-visiativ_cp_rse_100719.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews