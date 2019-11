Visiativ : Visiativ renforce son expérience collaborateur et structure ses Ressources Humaines : un enjeu stratégique pour accompagner son développement

Création d'un poste de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines, membre du Comité exécutif

Finalisation de la prise de participation majoritaire dans Living Actor

Lyon, le 28 novembre 2019 – 8h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes collaboratives et conseil en innovation, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Afin d'accompagner son expansion et renforcer sa politique en matière de Ressources Humaines, Visiativ annonce la création d'un poste de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines, membre du Comité exécutif du Groupe, et nomme Grégory Jourdan à ce poste. Sa mission sera de poursuivre la structuration RH du Groupe, d'accompagner la transformation de Visiativ et son développement, notamment à l'international et enfin, de mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l'expérience collaborateur.

Parallèlement, Visiativ est heureux d'annoncer la naissance de ISIA, son propre agent virtuel grâce au rapprochement avec Living Actor. Véritable chatbot au service des collaborateurs, ISIA renforce leur expérience sur la plateforme intranet du Groupe.

Après un DEUG en Informatique, Grégory Jourdan a poursuivi ses études en Management des Ressources Humaines à l'Université de Portland aux États-Unis, avant d'être diplômé d'un Master obtenu à l'ESDES (École Supérieure pour le Développement Économique et Social) au sein de l'Université Catholique de Lyon.

Il débute sa carrière professionnelle en 2007 au sein du groupe Cegid puis il rejoint le groupe Emerson en 2010 en tant que Directeur des Ressources Humaines France pour la division Network Power aujourd'hui Vertiv, spécialisé dans la fabrication et la maintenance d'infrastructures sensibles comme les Data Centers.

Il y restera 10 ans durant lesquels il évoluera vers diverses fonctions dont Directeur des Ressources Humaines Europe Moyen-Orient et Afrique ou encore Directeur des Ressources Humaines Monde pour la Business Unit Industrial Systems.

Fort de ces expériences réussies dans le pilotage des Ressources Humaines au sein de sociétés spécialisées dans l'édition et l'informatique, Visiativ est heureux d'annoncer sa nomination, en novembre 2019, au nouveau poste de Directeur général adjoint en charge des Ressources Humaines. À ce titre, et compte tenu de l'enjeu majeur des Ressources Humaines pour le développement de Visiativ, Grégory intègre le Comité exécutif (COMEX) du Groupe.

Depuis son introduction en Bourse en 2014, Visiativ a connu une croissance dynamique, de plus de 25% par an, par développement organique et acquisitions. En cinq ans, la PME française est devenue une ETI à dimension internationale. Pour accompagner son expansion, le Groupe, qui compte aujourd'hui plus de 1 000 collaborateurs (contre 350 en 2014), renforce en permanence ses effectifs à travers le recrutement d'ingénieurs commerciaux et d'études et développement, de consultants, d'ingénieurs avant-vente, de chefs de projets, d'administrateurs systèmes réseaux, etc.

Grégory Jourdan aura pour mission de poursuivre et d'accélérer le développement et la structuration de la politique RH de Visiativ, en parfait alignement avec la vision collaborative du Groupe. Il aura également pour objectif d'accompagner la transformation de Visiativ et son développement à l'international. Enfin il devra mettre en place une stratégie RH innovante et performante centrée autour de l'expérience collaborateur.

Naissance d'ISIA, agent virtuel co-créé avec Living Actor

Suite à l'acquisition de Living Actor, finalisée le 22 novembre 2019, Visiativ est heureux d'annoncer la création de son propre agent virtuel qui sera prochainement mis à la disposition des collaborateurs ainsi que des clients du Groupe.

Baptisé ISIA, ce chatbot facilitera le quotidien des équipes, en répondant à leurs questions ou en les orientant dans leurs recherches et permettra un gain de temps considérable. S'appuyant sur des technologies d'intelligence artificielle, ISIA renforcera ses connaissances et développera son expertise via les interactions quotidiennes avec les collaborateurs. Cette technologie innovante, mise à disposition des collaborateurs vient appuyer la volonté de mettre en place une stratégie RH innovante et performante. Véritable soutien des équipes RH, ISIA accompagnera les collaborateurs tout au long de leur expérience au sein du Groupe.

« Proposer une expérience innovante à nos collaborateurs est clé dans le développement du Groupe. La combinaison d'outils et d'experts métier permet de soutenir une communauté de collaborateurs hautement engagée. L'intégration d'ISIA est la première étape du développement des technologies d'intelligence artificielle au sein de notre plateforme Moovapps. Nous avons hâte de proposer cette innovation également à l'ensemble de nos clients. », indique Laurent Fiard, Président - Directeur général de Visiativ.

Pour découvrir ISIA, l'intelligence artificielle de Visiativ, cliquez ici.

Toutes les opportunités de carrière Visiativ sont à découvrir sur www.visiativ.com.

