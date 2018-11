Visiativ : EuroLand Corporate reste à l'achat

16/11/2018 | 11:48

EuroLand Corporate annonce ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Visiativ, assortie d'un objectif de cours de 27,20 euros, après l'annonce par le groupe de l'acquisition prévue de 82.5% du capital d'un distributeur européen multi-pays des solutions Solidworks.



'La cible a généré un CA d'environ 10 ME (2/3 récurrent), en croissance organique dynamique (>10%) et bénéficie d'une rentabilité élevée (>8%). Bien que le montant de l'offre n'ait pas été indiqué, le closing de l'opération est attendu d'ici la fin de l'exercice', apprécie EuroLand Corporate.



'Visiativ poursuit son expansion à l'international dans les solutions Solidworks, conformément à son plan stratégique NEXT100 visant à franchir les 200 ME à l'horizon 2020. De taille modeste par rapport au Groupe, cette acquisition va permettre : 1/ de renforcer l'emprunte géographique de Visiativ ainsi que son leadership dans son métier historique, 2/ d'améliorer son profil de rentabilité et 3/ d'augmenter la part du revenu récurrent de son activité.'





