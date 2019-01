15/01/2019 | 10:35

Au lendemain de l'annonce faite par Visiativ d'une prise de participation majoritaire au capital de Jumpstart, un cabinet de conseil en financement de l'innovation au Royaume-Uni, l'analyste EuroLand Corporate annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe français, toujours accompagné d'une recommandation 'achat'.



'Par le biais de cette nouvelle opération de croissance externe, Visiaitv renforce son pôle Conseil. Créé il y a une dizaine d'années en Ecosse, Jumpstart affiche une activité complémentaire à ABGI et accompagne plus de 700 clients PME. L'ensemble du pôle sera ainsi présent dans 5 pays (France, Canada, Etats-Unis, UK, Brésil) avec un effectif d'environ 200 personnes. Outre l'aspect relutif sur la marge opérationnelle, cette opération permet à Visiativ de consolider sa présence au UK. Ainsi, le Groupe affichera un CA de 10 ME en année pleine pour un effectif de 65 collaborateurs', retient l'analyste.



La cible d'EuroLand Corporate passe ainsi de 26,30 à 31,40 euros.





