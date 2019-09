Visiativ : Euroland Corporate reste à l'achat

18/09/2019 | 16:09

L'analyste Euroland Corporate confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Visiativ, appréciant 'le retour dans le vert' du groupe français.



'Après un CA S1 en progression de +33% (+2% pc) à 85,0 ME, Visiativ dévoile, comme attendu, des résultats en forte amélioration à la faveur d'un meilleur mix-produits. L'EBITDA ressort ainsi à 3,5 ME (vs équilibre) tandis que le REX repasse dans le vert à 1,0 ME (vs -1,9 ME). Le RNpg reste quant à lui globalement stable à -3,5 ME en raison du poids plus conséquent des intérêts minoritaires (notamment ABGI). Conforté par cette première moitié d'exercice, le management réaffirme ses objectifs annuels à savoir, un CA supérieur à 200 ME et une amélioration de sa rentabilité', retient Euroland Corporate.



Le broker confirme son objectif de cours de 35,20 euros.





