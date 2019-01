10/01/2019 | 14:50

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 30 euros sur Visiativ, au lendemain d'un point d'activité qui conduit le bureau d'études à ajuster estimation de CA 2018 sur la guidance du management (163 millions d'euros).



'L'accélération de la croissance organique devrait absorber une partie des investissements réalisés sur l'année, et si le management s'est montré, selon nous, moins alarmant sur l'atterrissage annuel, la marge devrait rester légèrement sous pression en 2018', juge-t-il.



Dans l'attente de plus de visibilité, Oddo BHF reste prudent mais relève légèrement son EBIT courant 2018 à 6,7 millions d'euros pour tenir compte de la hausse mécanique liée au mix d'activité et l'effet relutif des opérations récentes.



