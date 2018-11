Accélération du déploiement international de Visiativ : signature d’une lettre d’intention en vue de l’acquisition d’un distributeur européen multi-pays

Accélération du déploiement international de Visiativ : signature d'une lettre d'intention en vue de l'acquisitiond'undistributeur européen multi-pays

Lyon, 15 novembre 2018 - 18h00. Le groupe Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ annonce avoir signé une lettre d'intention en vue d'uneprise de participation majoritaire (82,5%) au capital d'undistributeur européen des solutions SOLIDWORKS implanté dans plusieurs paysd'Europe.

Le groupe Visiativ renforce son leadership européen sur son activité de distribution à valeur ajoutée de SOLIDWORKS en acquérant ce groupe présent dans des pays non couverts par Visiativ.

Ce groupe réalise environ 10M€ dechiffre d'affaires avec une croissance organique à deux chiffres et une bonne rentabilité. Près des deux tiers de son chiffred'affairessont récurrents.

Le dirigeant conservera le solde du capital, conformément au modèle entrepreneurial privilégié par Visiativ, et gardera ses fonctions opérationnelles au sein du Groupe.

La finalisation de l'opération est prévue dans les prochaines semaines.

Laurent Fiard, Président-Directeur général de Visiativ, commente :À la suite del'acquisition de c+eforum (Suisse alémanique) en décembre 2017 etd'InnovaSystems (Grande-Bretagne) en juin 2018, ce nouveau projetd'acquisition estmajeur dans le cadre de l'exécution du plan stratégique #Next100. Ce dernier vise à réaliser 200M€ de chiffre d'affairesen 2020, notammentpar l'internationalisation du Groupe en acquérant desdistributeurs internationaux SOLIDWORKSen vue d'y déployer les autres métiers du Groupe (édition de logiciels, conseil en innovation et impression 3D). »

Prochain communiqué financier: Chiffred'affaires annuel 2018, le 31 janvier 2019 après Bourse

À PROPOS DE VISIATIV

Éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 16 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présent à l'international (Brésil, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Maroc, et Suisse), Visiativ compte près de 900 collaborateurs.

Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA-PME etFCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée «entreprise innovante » par Bpifrance.

Retrouvez toutes les infos surwww.visiativ.com

CONTACT VISIATIV CONTACTS INVESTISSEURS / PRESSE ECONOMIQUE Eléonore DUFOUR ACTUS Chargée de Communication Externe Théo MARTIN / Serena BONI Tél. : 04 78 87 29 29 Tél. : 01 53 67 36 75 / 04 72 18 04 92 eleonore.dufour@visiativ.com tmartin@actus.fr/sboni@actus.fr

Page1