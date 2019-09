VISIATIV : le chiffre d'affaires progresse de 33% au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiativ a dégagé au premier semestre une perte nette de 3,5 millions d’euros contre une perte de 3,6 millions un an plus tôt. Le résultat d’exploitation ressort pour sa part à 1 million d’euro, contre -1,9 million au premier semestre 2018. L’Ebitda atteint 3,5 millions d’euros, en hausse de 3,5 millions. Enfin, le chiffre d’affaires progresse de 33% à 85 millions d’euros, avec des pôles Conseil et Édition en croissance organique à deux chiffres et un pôle Intégration qui a connu une évolution habituelle sur un premier semestre, en quasi-stabilité organique."La performance du 1er semestre 2019 conjuguée à la bonne orientation des activités sur les premiers mois du 2nd semestre 2019, notamment pour le pôle Intégration, conforte le Groupe vis-à-vis de son objectif annuel de chiffre d'affaires consolidé", a indiqué le groupe.Ainsi, il vise plus de 200 millions d'euros, soit une croissance totale de plus de 20%, combinant croissance organique et effet de consolidation en année pleine des acquisitions réalisées en 2018 et 2019.A l'image du premier semestre, cette croissance dynamique se traduirait par une nouvelle année de progression de la rentabilité en 2019.