VISIATIV : relève son objectif de chiffre d'affaires 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Visiativ est tombé dans le rouge au premier semestre 2018. Le groupe a accusé une perte nette de 3,6 millions d'euros contre un bénéfice de 0,6 million au 30 juin 2017. L'éditeur et intégrateur de plateformes innovantes a évoqué la hausse de la charge fiscale et la quote-part plus importante dévolue aux intérêts minoritaires. L’Ebitda est à l’équilibre contre 2,1 millions au 1er semestre 2017, et le résultat d’exploitation s’est établi à -1,9 M€ contre 0,9 million un an plus tôt.Le chiffre d'affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) atteint 35,6 millions, en progression de 19%. Il représente désormais 56% du chiffre d'affaires total du groupe (+1pt). Ce dernier a atteint 64,1 millions, en hausse de 16%.Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel supérieur à 155 millions (contre 150 à 155 millions initialement), soit une progression supérieure à 25%. En outre, le groupe entend continuer de délivrer une croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice.