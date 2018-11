Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ABGI, cabinet international de conseil en management et financement de l’innovation, filiale du groupe Visiativ, a annoncé avoir signé une lettre d’intention en vue de l’achat de 93% du capital d’un cabinet de conseil en financement de l’innovation situé en Europe. À travers ce rapprochement avec ce cabinet, réalisant environ 5 millions d'euros de chiffre d’affaires avec une rentabilité à deux chiffres, ABGI acquiert un savoir-faire sur l’accompagnement de PME (90% des 700 clients de la cible). Les détails financiers de la transaction et le pays concerné n'ont pas été précisés." Ce capital client permettra d'accélérer le développement du pôle Conseil sur des cibles clients plus petites, constituant la majorité des clients historiques de Visiativ, notamment sur sa base Solidworks, et accélérer ainsi le cross sell avec les autres métiers du groupe ", a souligné le groupe.Ce dernier souligne qu'il s'agit d'une étape importante dans l'accomplissement du plan #Next100 qui vise à atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Il s'agit en effet du premier déploiement du groupe sur son nouveau métier de conseil en management et financement de l'innovation, dans un pays européen dans lequel il est déjà présent au travers de son activité d'intégration de logiciels.L'opération, dont le dénouement est attendu au 1er trimestre 2019, sera réalisée selon le modèle entrepreneurial : le Directeur général de la cible demeurera actionnaire et des managers auront également la possibilité de le devenir en 2019.