Visiativ : A suivre aujourd'hui

À la suite de la signature d’une lettre d’intention communiquée le 20 novembre 2018, ABGI Group, cabinet international de conseil en management et financement de l’innovation et filiale de Visiativ, a annoncé avoir finalisé l’acquisition de la majorité du capital de Jumpstart (93%), cabinet de conseil en financement de l’innovation au Royaume-Uni. Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 4,7 millions de livres (5,2 M€) en croissance de 9% et avec une rentabilité à deux chiffres. La société est dirigée par Scott Henderson.Cette opération est réalisée selon le modèle entrepreneurial. Scott Henderson, Directeur général de Jumpstart, en demeurera actionnaire et deux managers auront la possibilité de le devenir courant 2019.Par ce rapprochement, ABGI Group acquiert un savoir-faire unique pour l'accompagnement des PME (90 % des clients de Jumpstart) et se positionne sur un nouveau pays dont le marché est très dynamique. À l'issue de cette opération, le pôle Conseil de Visiativ sera présent sur 5 pays (France, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Brésil via une participation minoritaire) avec un effectif constitué d'environ 200 personnes, dont la moitié à l'international.Cette opération va permettre à l'éditeur et intégrateur de solutions logicielles d'atteindre une taille significative au Royaume-Uni (environ 10 millions d'euros) de chiffre d'affaires en année pleine avec une équipe de 65 personnes) et de bénéficier d'une vaste base clients en vue de développer un cross-sell efficace entre ses activités d'intégration Solidworks (Innova Systems) et de Conseil en management de l'innovation (Jumpstart) auprès d'un total de 1 700 clients.