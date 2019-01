Visiativ : ABGI Group finalise l'acquisition de Jumpstart

14/01/2019 | 18:47

Le groupe Visiativ annonce ce lundi soir que sa filiale ABGI Group a finalisé l'acquisition de la majorité du capital de Jumpstart (93%), cabinet de conseil en financement de l'innovation au Royaume-Uni.



Jumpstart accompagne près de 700 clients et repose sur une équipe de 44 personnes situées sur ses trois sites (Edimbourg, Manchester et Birmingham). Jumpstart réalise un chiffre d'affaires d'environ 5,2 millions d'euros, en croissance de + 9%.



'À l'issue de cette opération, le pôle Conseil de Visiativ sera présent sur 5 pays (France, Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Brésil via une participation minoritaire) avec un effectif constitué d'environ 200 personnes, dont la moitié à l'international', commente Visiativ.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.