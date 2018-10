Visiativ : Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2018

Chiffre d'affaires neufmois en progression de +23%

Forte accélération de la croissance au 3èmetrimestre de +40% dont +8% en organique, en particulier sur les pôles Édition (+27%) et Conseil (+42%)

Lyon, le 16 octobre 2018-18h00. Le groupe Visiativ (FR0004029478, ALVIV), éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, est coté sur Euronext Growth à Paris.

Visiativ a réalisé un chiffre d'affairesconsolidé de 95,3M€ sur les neuf premiers mois de son exercice 2018,matérialisant une croissance de +23%, dont +4% en organique. Le 3èmetrimestre 2018témoigne d'une accélération de la croissance, à la fois en données consolidées et en organique,sur l'ensemble des pôles. Cette dynamique illustre la pertinence de la stratégied'offre élargie au service de la transformationnumérique des entreprises.

Chiffre d'affaires consolidéneuf mois-Données non auditées

En M€ 9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Croissance organique1 Chiffre d'affaires total 77,3 95,3 +23% +4% dont chiffre d'affaires récurrent 43,1 54,3 +24% +12% % récurrent 56% 57% +1 pt - Intégration 62,4 67,3 +8% +2% Édition 14,9 18,1 +21% +10% Conseil - 9,9 - +28%

Au 3èmetrimestre 2018, l'activité a connu une forte accélérationavec unchiffre d'affairesconsolidés'établissant à 31,2M€, en hausse de +40%, soit une croissance organique de +8% par rapport au 3èmetrimestre 2017 (vs. +2% de croissance organique au 1ersemestre).Le périmètre historique et lesdernières acquisitions ont fortement contribué à cette bonne dynamique.

•Le pôle Intégration renoue avec une croissance plus soutenue, avec une hausse de +15% de sonchiffre d'affairestrimestriel en comparaison du 3èmetrimestre 2017, dont +4% en organique (vs. +1%au 1ersemestre 2018). Le segment SOLIDWORKS est en progression modérée de +3% (-3% à périmètre constant), toujours freiné par de moindres renouvellements en contrats 3 ans malgré une amélioration par rapport au 1ersemestre. Il convient de noterune progression à deux chiffres des ventes sur la conquête denouveaux clients en France. Les ventes continuent d'accélérer sur le segment3DEXPERIENCE avec une croissance organiquesignificative de +21% sur le trimestre.

1

croissanceà périmètre constant retraitée de l'impact de la consolidation de Numvision (depuis le 01/07/17), de Spread (depuis le 01/07/17), dec+e forum (depuis le 01/12/17), d'ABGI Group (depuis le 01/04/18), de Valla (depuis le 01/04/18), d'Innova Systems (depuis le 01/07/18) et Audros Technology (depuis le 01/07/18). La start-up Timelab, dans laquelle Visiativ a pris une participation majoritaire en février 2018, n'est pasconsolidée.

•Le pôle Édition affiche un nouveau trimestre de croissance soutenue,avec une hausse de +43% de sonchiffre d'affaires, dont +27% en organique (vs. +14% au 1ersemestre 2018 retraitée del'important contrat de licencedans l'assurancedu 1ertrimestre 2017). Cette solide performance a été portée par la dynamique très favorable du mode locatif (+49% de croissance sur les ventes SaaS) et traduit la complémentarité et la pertinence du positionnement desoffres commercialisées à travers la plateforme Moovapps.

•Le pôle Conseil, issu des métiers d'ABGI Group,continuede bénéficier au mix d'activités avec une contribution de 4,4M€au 3èmetrimestre, représentant une croissance de +42% par rapport à lamêmepériode de 2017 où il n'était pas intégré chez Visiativ. Ces chiffres illustrent la qualité de l'acquisition réalisée par Visiativainsi que les synergies commerciales avec le reste du Groupe qui ouvrent des perspectives particulièrement favorables pource pôle,en France et à l'international.

Le chiffre d'affaires des activités récurrentes (maintenance, SaaS, abonnements) s'établit à 54,3M€ surneuf mois, en progression de +24%. La part de ces activitésdans le chiffre d'affairesprogresse régulièrement, pours'établir désormais à 57%à fin septembre, contre 56% un an plus tôt.

Croissance organique par pôles-Données non auditées

Pôles consolidés en 2017 T1 2018 T2 2018 T3 2018 9 mois Intégration +4% -1% +4% +2% Édition -8%* +15% +27% +10% Pôle non consolidé en 2017 Conseil +35% +18% +42% + 30%

* croissance organique de +12% au 1ertrimestre2018 retraitée de l'affaire majeure de licences pour environ 1 M€ auprès d'un client du secteur de l'assurance au1ertrimestre 2017

Perspectives 2018

Ce solide 3èmetrimestre permet au groupe de confirmer son objectifd'unchiffre d'affaires consolidé 2018supérieur à 155M€,soit une croissance annuelle totale supérieure à +25%,dont près de 30 M€ dans le pôleÉdition (+38%).

Visiativ demeure confiant pour afficher en 2018 une nouvelle année de croissance rentable sur l'ensemblede l'exercice.

Prochains rendez-vous :

•Connect, l'événement des communautés clients Visiativ, le 18 octobre à Lyon (Groupama Stadium)

•Publication du chiffre d'affaires annuel 2018, le31 janvier 2019, après Bourse.

