Visiativ : Déclaration des opérations sur actions propres

Déclaration des opérations sur actions propresdans le cadre du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée Générale du26 Janvier 2018

Emetteur : VISIATIV

Catégorie de titres : actions

Période : du 30 Juillet au 3 Aout 2018

Achats réalisés sur le marché au cours de la période

Scéance Nature Nombre de titres Prix moyen unitaire pondéré Montant 31/07/2018 Achat 1 300 24,5812 31 955,56 01/08/2018 Achat 1 868 24,2456 45 290,78 02/08/2018 Achat 2 271 23,6988 53 819,97 03/08/2018 Achat 1 088 23,9068 26 010,60 04/08/2018 Achat 0,00 Total 6 527 24,0657 157 076,91

À PROPOS DE VISIATIV

Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du mid-market depuis sa création en 1987, le Groupe Visiativ a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 124 M€ et détient un portefeuille declientèle diversifiée, composé de plus de 15 000 clients. Couvrant l'ensemble des pôles économiques français et présentà l'international (GrandeBretagne, Canada, Brésil, Etats-Unis, Maroc et Suisse), Visiativ compte près de 850 collaborateurs. Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA, PEA/PME et FCPI/FIP en tant qu'entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.

CONTACT VISIATIV

Laurent Fiard - Président Directeur Général - Tél. : 00 33 4 78 87 29 29 -investisseurs@visiativ.com

